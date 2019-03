Noguera creu que el decret d'habitatge del Govern "segueix lluny de les necessitats de Palma" per no limitar el preu

Publicado 1/3/2019 19:58:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, considera que el Decret de mesures urgents en matèria d'habitatge, aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres, "segueix lluny de les necessitats" de la capital balear en deixar" als municipis sense eines per limitar el preu del lloguer".

Així s'ha expressat Noguera --que repetirà com a candidat a l'alcaldia en les eleccions de maig-- en un comunicat difós per MÉS per Mallorca. El decret dóna un termini de vuit mesos per elaborar un sistema d'índex de preus, però renúncia a limitar les pujades de rendes de lloguer.

En aquest sentit, Noguera ha reconegut que el text aprovat "sí dóna passos cap endevant" amb mesures com l'augment dels anys de lloguer, però ha insistit que la limitació de preus era per a les comunitats autònomes i els ajuntaments "l'eina més important per posar fre a l'especulació i garantir el dret a l'habitatge".

Per això, l'alcalde ha criticat la "falta de valentia" del Govern i com a contrast ha assenyalat que a Palma han pres "decisions valentes" com la prohibició del lloguer turístic en habitatges plurifamiliares encara que això, ha afegit, els ha comportat "amenaces constants".

Cal recordar que recentment s'ha admès a tràmit una querella contra Noguera, presentada per la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur), que li acusa d'haver prevaricat en prohibir els arrendaments turístics en pisos.

Noguera també ha recordat que mantenen "converses i contactes" amb altres ciutats com Madrid, Barcelona o València, per busacar "solucions comunes".