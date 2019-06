Noguera: "Els càrrecs no són de ningú, els càrrecs són de MÉS, i MÉS triarà a les persones que millor s'adaptin"

Publicado 27/6/2019 16:19:47 CET

La número 2 MÉS per Mallorca al Parlament, Fina Santiago, con el regidor Antoni Noguera durante un acto de la campaña para las elecciones autonómicas MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El regidor de MÉS per Palma Antoni Noguera s'ha referit aquest dijous a la decisió de MÉS per Mallorca respecte a les persones que han d'ocupar càrrecs en el Govern i ha declarat que "els càrrecs no són de ningú, els càrrecs són de MÉS, i MÉS triarà a les persones que millor s'adaptin" a les circumstàncies actuals.

Així s'ha expressat l'exalcalde de Palma davant preguntes dels mitjans durant una roda de premsa, després de conèixer-se que la direcció de MÉS per Mallorca no vol que Fina Santiago ni Vicenç Vidal continuïn com a consellers, ni que Miquel Ensenyat sigui senador, per haver participat en les negociacions dels pactes en les institucions de Balears.

Davant això, Noguera ha dit que "és evident que hi ha moments que s'han de fer alguns canvis" i ha advocat per triar els càrrecs "pensant en el futur".

A més, ha argumentat que cal "ser fidels a les institucions" a les quals cadascun s'ha presentat. En particular, Miquel Ensenyat i Fina Santiago anaven a la llista al Parlament, i Vicenç Vidal a la llista al Consell de Mallorca.

"ENTRA DINS DEL SENTIT COMÚ" QUE ENSENYAT SIGUI PORTAVEU

"Miquel Ensenyat es presenta de candidat al Parlament. Que sigui portaveu, que tingui el càrrec més important de la formació allí on s'ha presentat, entra dins del sentit comú. Que fina Santiago sigui la portaveu adjunta també té sentit comú", ha raonat. Precisament, Ensenyat s'ha estrenat aquest mateix dijous com a portaveu en un ple, durant la seva intervenció en la sessió d'investidura de Francina Armengol.

A més, el regidor -membre de l'executiva de MÉS per Mallorca- ha volgut recordar que fa vuit anys, Biel Barceló no va entrar en el Govern malgrat ser "líder sòlid" de la formació, sinó que va ser portaveu dins del Parlament.

Igualment, Noguera ha apuntat que dins de les negociacions, el PSIB "ha tingut una posició molt abusiva, poc generosa i poc solidària", per la qual cosa els portaveus "tenen un paper fonamental a l'hora de marcar perfil al Parlament, parlant de temes que afectin a Balears i que vénen de Madrid". "No veig al PSOE d'Armengol molt valent reivindicant qüestions importantíssimes de Madrid", ha remarcat.

Quant a Vidal, Noguera ha considerat que és "un altre cas". "Crec que si Vicenç Vidal no vol tenir un paper protagonista en el Consell de Mallorca, que és on és càrrec electe, sí que s'hauria de valorar la possibilitat de la seva continuïtat, perquè és molt bon conseller", ha dit. A continuació, el regidor ha afegit que Fina Santiago "també és una gran consellera" però opina que són "temps diferents".

NEGA QUE VULGUI SER SENADOR O CONSELLER

D'altra banda, Noguera ha volgut atallar possibles rumors sobre el seu paper en tot aquest assumpte, avançant que no serà ni senador autonòmic ni conseller, ni que tampoc es presentarà de candidat a la presidència del Govern en quatre anys. "Que ja em veig venir que aquests dies tornarà a sortir el nom de Toni Noguera. Doncs que no, em quedo", ha asseverat.

Noguera ha dit que li fa "especial il·lusió" dirigir les àrees de Benestar Social i Cultura de Palma, i que prefereix formar part del partit "des de la base i des de la il·lusió d'un projecte transformador". També ha manifestat que si es tornessin a repetir unes negociacions com les que hi ha hagut, li agradaria "formar part de la taula negociadora", però que no té cap "ambició" de poder estar en un lloc "alt" dins del partit.