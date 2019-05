El nombre de passatgers registrats a l'Aeroport d'Eivissa de gener a abril augmenta un 1,6%, amb 1,1 milions

Publicado 13/5/2019 14:31:37 CET

L'Aeroport d'Eivissa va registrar a l'abril un total de 517.517 passatgers, un 6,2 per cent més en comparació del mateix mes de l'any anterior, segons ha informat Aena. En el primer quadrimestre de l'any, l'Aeroport eivissenc ha registrat 1.110.061 viatgers, un 1,6 per cent més.

Dels passatgers comercials comptabilitzats en els primers quatre mesos de l'any (1.108.528), 801.182 han volat en connexions nacionals i 307.346 ho han fet en internacionals.

D'altra banda, del total de passatgers registrats a l'abril en vols comercials (517.027), 256.964 van volar en connexions nacionals, la qual cosa suposa un 3,9 per cent més en comparació d'abril del passat any. Així mateix, 260.063 usuaris van viatjar en vols internacionals, un 8,7 per cent més.

Respecte als mercats, Aena ha ressaltat a l'abril el creixement d'Alemanya, que va experimentar una variació positiva del 47,8 per cent amb 37.938 passatgers. Actualment, l'Aeroport d'Eivissa connecta amb les ciutats alemanyes de Berlín, Colònia, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich i Stuttgart.

L'increment del mercat francès en un 16,2 per cent també és una dada "rellevant" per a Aena, propiciat principalment per la nova ruta a la ciutat francesa de Nantes.

Els mercats que a l'abril van registrar un major nombre de passatgers són Espanya, seguit pel Regne Unit amb 66.121 viatgers i Itàlia, amb 54.308.

Respecte a les operacions, l'Aeroport d'Eivissa va atendre a l'abril 4.856 vols, dels quals 4.706 van ser comercials.

Les operacions d'aeronaus ateses entre gener i abril sumen, entre enlairaments i aterratges, un total d'11.915 moviments.