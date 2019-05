El nou CEIP de Sa Pobla, declarat d'interès autonòmic

Publicado 24/5/2019 16:34:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat declarar la construcció del nou CEIP de Sa Pobla inversió d'interès autonòmic i considerar sistema general d'equipament públic docent en sòl rústic uns terrenys, d'una superfície de 8.100 metres quadrats, que formen part de la finca registral 22520, de propietat municipal, situada a Sa Pobla.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, el terreny ha de servir per construir un CEIP de 6+12 unitats, amb una oferta educativa prevista d'educació infantil (sis unitats) i primària (12 unitats) amb capacitat per 450 alumnes, i un pressupost de 4.380.000 euros.

L'article 7 del Decret Llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de Balears, estableix que un equipament públic d'ús educatiu es considera inversió d'interès autonòmic quan ho declari expressament el Consell de Govern.

Després d'estudiar la situació conjuntament amb l'Ajuntament de Sa Pobla es va veure que les possibles ampliacions o reformes a diversos centres de la zona no resulten suficients per absorbir la demanda provinent de la població actual i la prevista a curt termini a Sa Pobla i que l'Ajuntament de Sa Pobla no disposa d'altres terrenys urbans a l'àrea del municipi que siguin adequats per construir, excepte aquesta parcel·la.

Per això, donada la necessitat d'escolarització que existeix actualment a l'àrea de Sa Pobla, és fa necessari iniciar amb caràcter d'urgència els tràmits oportuns per construir un CEIP de 6+12 unitats per atendre a la població actual i la futura.

La nova escola de dues línies (sis unitats d'educació infantil i 12 unitats d'educació primària), amb capacitat per aproximadament 450 alumnes, podria entrar en funcionament en el curs 2021-2022.

Cal recordar que després de l'Acord al que van arribar el passat mes de febrer Educació i l'Ajuntament per al proper curs 2019-2020 s'usaran les instal·lacions municipals situades al parc de Can Cirera Prim per acollir l'alumnat de dos grups de 4t. d'educació infantil (alumnes de 3 anys) del futur nou centre.

D'aquesta manera, tenint en compte que els centres de Sa Pobla ja tenen una escolarització elevada, s'evita incrementar la població escolar dels centres actuals.

Cal destacar també que la inversió prevista per adequar les instal·lacions provisionals de Can Cirera Prim durant els dos propers cursos arriba als 600.000 euros.

El Pla d'Infraestructures Educatives preveu la construcció del nou CEIP Sa Pobla per al període comprès entre 2019 i 2023. Es pot consultar el Pla complet a la web de la Direcció general de Planificació, Ordenació i Centres.