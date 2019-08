El nou edifici de jutjats d'Eivissa s'inunda abans de ser inaugurat

Actualizado 27/8/2019 15:17:02 CET

EIVISSA, 27 Ag. (EUROPA PRESS) -

El nou edifici de jutjats d'Eivissa ha quedat anegat per les fortes pluges registrades a les Pitiüses, segons ha informat el CSIF. La seu encara no ha estat inaugurada, després que l'edifici anterior sofrís un incendi al gener pel qual van ser detingudes dues persones.

El sindicat CSIF ha detallat que la planta soterrani, on se situarà l'Institut de medicina legal o els calabossos, ha quedat inundada, la qual cosa ha deixat els funcionaris "descol·locats", segons han declarat a Europa Press.

"En teoria, una seu que ha de reunir una sèrie de requisits o condicions sembla que deixa molt a desitjar", han afegit.

Segons han explicat des del sindicat, en alguns vídeos que circulen per xarxes socials pot veure's com l'aigua es filtra per les parets, "la qual cosa és un autèntic despropòsit".

"Es comença malament. Si en un edifici en el qual s'havien dipositat moltíssimes esperances, si abans de ser inaugurat ja passa això, apaga i anem-nos", han lamentat.

Des del sindicat han reconegut que encara no coneixen terminis per al trasllat al nou jutjat, les obres del qual es van accelerar després de l'incendi provocat que al gener va paralitzar l'activitat judicial a Eivissa.

"El Ministeri de Justícia haurà de prendre mesures i els tècnics de la construcció realitzar una valoració de com s'ha pogut produir la inundació en un edifici nou", han afegit.

El sindicat ha recordat que els terminis, després de l'incendi, segueixen paralitzats i només s'han tramitat els assumptes urgents de tipus penal, per la qual cosa l'agenda d'assenyalaments previsibles per 2020 i 2021 "estarà més que col·lapsada".

INCENDI EN EL JUTJAT D'EIVISSA

La matinada del passat 21 de gener un incendi va paralitzar l'activitat judicial a Eivissa en cremar-se la seu de l'avinguda Isidoro Macabich.

En les plantes calcinades es trobaven diversos jutjats d'instrucció o el de violència sobre la dona, resituats en altres espais després del succés. Així, nombrosos expedients van ser destruïts pel foc i es va haver de constatar la "inutilitat funcional" de la seu, molt afectada per l'incendi.

Des de l'inici, els investigadors de la Policia Nacional van considerar la possibilitat que el foc hagués estat intencionat en haver-se trobat a la zona una motxilla amb material inflamable o una escala.