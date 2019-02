El nou IES de Son Ferriol, declarat Inversió d'Interès Autonòmic pel Govern

Publicado 22/2/2019 14:45:53 CET

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres la declaració de la construcció del nou IES de Son Ferriol com a Inversió d'Interès Autonòmic i ha assenyalat que es considerarà com a sistema general d'equipament públic docent en sòl rústic uns terrenys, d'una superfície de 19.400 metres quadrats.

"El terreny ha de servir per construir un IES de 24 unitats, amb una oferta educativa prevista d'ESO, batxillerat i formació professional, i suposarà una inversió aproximada de 5.800.000 euros", ha explicat en roda de premsa.

L'article 7 del Decret Llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de Balears, estableix que un equipament públic d'ús educatiu es considera inversió d'interès autonòmic quan ho declara expressament el Consell de Govern.

Després d'estudiar la situació conjuntament amb l'Ajuntament de Palma es va veure que les possibles ampliacions o reformes a diversos centres de la zona "no resulten suficients per absorbir la demanda provinent de la població actual i la prevista a curt termini a Son Ferriol".

Per això, vista la necessitat d'escolarització que existeix actualment a l'àrea propera a Son Ferriol, Costa ha explicat que "és necessari iniciar amb caràcter d'urgència els tràmits oportuns per construir un IES de 24 unitats per atendre a la població actual i la futura".

El Pla d'Infraestructures Educatives preveu la construcció del nou IES de Son Ferriol per al període comprès entre 2019 i 2023.