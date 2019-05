El nou Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor entra en funcionament la setmana que ve

Publicado 15/5/2019 17:04:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

El nou Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor entrarà en funcionament a partir de la setmana que ve, després de dur a terme l'adaptació del centre sanitari a les noves necessitats assistencials de la població i dels professionals.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, l'inici de l'activitat al nou edifici es realitzarà de forma progressiva i permetrà espais més amplis i un augment de serveis i circulacions més senzilles entre els espais, per facilitar la tasca dels professionals sanitaris.

En concret, aquest dimecres s'ha celebrat una reunió amb els caps de servei i supervisors d'àrea del centre per informar-los sobre el nou funcionament de les instal·lacions abans que s'iniciï l'activitat assistencial.

El cap del Servei d'Urgències, Pere Serra, ha explicat cadascun dels diferents espais que conformen el nou edifici.

A aquesta reunió també han assistit la consellera de Salut, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i la directora gerent de l'Hospital, Catalina Vadell.

La consellera Patricia Gómez ha felicitat a tots els professionals que han fet possible aquesta millora, ha agraït la seva col·laboració i aportacions al Pla Director i ha remarcat l'esforç que s'ha realitzat aquesta legislatura per "renovar, construir i planificar noves infraestructures sanitàries amb l'objecte d'adaptar-les a les noves necessitats assistencials de la població".

L'ampliació del Servei d'Urgències va començar al febrer de l'any passat i finalitza aquesta setmana. S'han disposat dues plantes de 500 metres quadrats de superfície cadascuna.

En la planta principal hi ha una nova àrea d'observació, amb 16 boxs, i una àrea diferenciada per a l'atenció pediàtrica, amb dos boxs d'observació i sis espais per a diferents tractaments.

En la planta del soterrani estan situades diverses dependències no assistencials: sala de reunions, despatxos, vestuaris i el taller d'electromedicina.

Aquesta ampliació forma part de la primera fase del Pla Director de l'Hospital de Manacor, que ha comptat amb un pressupost de 2.272.685,31 euros.

Al mateix temps que es realitzava aquesta ampliació també s'ha instal·lat l'equip de ressonància magnètica. Així, les primeres ressonàncies es van fer el març passat, després que els tècnics del Servei de Radiologia haguessin rebut l'oportuna formació.

En les fases posteriors es contempla, a més d'altres actuacions, la construcció d'una nova UCI (Unitat de Vigilància intensiva), l'ampliació del bloc quirúrgic, així com també la construcció d'un nou edifici que albergarà tots els serveis ambulatoris com a consultes externes, gabinets, hospital de dia i hemodiàlisi.

El Pla Director -en les seves quatre fases- preveu un termini d'execució de les obres de quatre a sis anys. Amb la reforma i ampliació projectades, la superfície del centre s'incrementarà 23.330 metres quadrats, ja que es passarà dels 27.165 metres quadrats actuals a 50.495. El cost de l'execució del Pla serà de 80 milions d'euros.

En l'actualitat, l'Hospital de Manacor té una plantilla autoritzada de 1.028 professionals i compta amb un total de 232 llits per atendre a una població estimada de 139.000 persones. En temporada estival, la població pot incrementar-se en 20.000 persones.

L'objectiu és convertir l'Hospital en un centre conforme als plantejaments hospitalaris actuals. cal destacar que el sector sanitari de Llevant ha tingut un creixement des de l'obertura de l'Hospital -l'any 1997- de més de 30.000 habitants. Això requereix d'una reforma i l'adaptació del centre a les circulacions i tecnologies actuals.