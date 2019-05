La nova 'Guia de l'Alimentació Saludable' de SENC lloa els beneficis de la dieta mediterrània

Publicado 29/4/2019 13:11:39 CET

La Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) ha presentat aquest dilluns a Palma la seva nova 'Guia de l'Alimentació Saludable' i la seva 'Piràmide Nutricional', que ha definit com a "referents en nutrició" tant per a professionals de la salut com per al públic general i han servit per constatar, entre altres coses, que "la dieta mediterrània tradicional posseeix beneficis científicament provats per a la salut".

SENC ha explicat que el document, que aborda aspectes com la "elecció responsable i sostenible dels aliments", "l'alimentació durant l'embaràs i lactància" i "l'activitat física com a font gairebé gratuïta de salut", considera l'alimentació mediterrània com una "excel·lent proposta per a la prevenció de malalties cròniques i la promoció de la salut", doncs és "rica en fibra, vitamines, minerals i antioxidants".

Així, tant la guia com la piràmide, que és "una icona de les recomanacions d'alimentació i estils de vida", serveixen, segons l'entitat, com "un marc de referència per a la tasca assistencial i d'educació nutricional que realitzen els professionals de la salut", així com per "promoure una millora progressiva en el patró alimentari de la població sana" i per "ajudar en la gestió terapèutica de les persones malaltes o amb factors de risc".

L'EXERCICI DIARI ÉS "IMPRESCINDIBLE" PER A UNA VIDA SALUDABLE

El sistema alimentari en qüestió recomana un total de cinc menjars al dia i, entre altres coses, afirma que el consum de begudes de baixa graduació alcohòlica, com el vi o la cervesa, és "una possibilitat opcional, moderada i responsable, només en adults, en un model compatible amb un estil de vida mediterrani, sempre que el seu consum no sobrepassi les dues unitats".

D'altra banda, a la base de la Piràmide es contempla la necessitat de practicar diàriament exercici o activitat física moderada amb l'objectiu de "mantenir un pes corporal saludable".

L'entitat ha explicat que és la primera vegada que una guia d'aquest tipus compta amb el consens de les principals societat científiques d'Espanya. En concret, han participat en el document, a part de la pròpia SENC, la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG); la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (Semergen); la Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalaria i Atenció Primària (Sepeap), i la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC).

La presentació de la guia ha tingut lloc aquest dilluns a Ca n'Oleo i han assistit, a més de representants de SENC i Semergen, l'alcalde de Palma, Antoni Noguera; el catedràtic de Fisiologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Josep Tur Marí; la directora general de Salut Pública i Participació de Conselleria de Salut, María Ramos, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears, Antoni Real Ramis.