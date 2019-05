Oliver: "El turisme espanyol deixarà de ser competitiu si no ens esforcem a fer-ho sostenible"

Publicado 28/5/2019 11:54:58 CET

Lluitar contra la saturació, el dany mediambiental i la desplobació

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, ha afirmat que la indústria turística espanyola ha d'encaminar-se a la sostenibilitat perquè "deixarà de ser competitiva si no ens esforcem a fer-la sostenible", afegint que "serà sostenible o no serà".

Oliver ha explicat que, després de 40 anys "de creixement ininterromput" del turisme espanyol, l'estratègia de la seva secretaria passa ara per lluitar contra els problemes actuals del sector, com la pèrdua identitat local, la saturació de les ciutats i el dany mediambiental, així com la despoblació o la desigualtat.

La secretària d'Estat, que ha participat al III Fòrum d'eleconomista.es, ha indicat que aquests canvis necessaris van aparellats als "valors i les exigències de la societat", cada vegada més propers a l'hospitalitat, no discriminació, el respecte als treballadors i la cura del planeta.

En aquest sentit, ha assenyalat que "abans pensàvem que era una opció a triar", però que el turisme ha de transformar-se perquè "els joves ja han fet el pas". No obstant això, va assegurar que "la indústria ha entès el missatge" i que les destinacions cada vegada llancen ofertes més compromeses i sostenibles, però, en la seva opinió, "és important que aquest esforç no sigui conjuntural i que es mantingui en el temps".

Així, ha posat l'accent en el model de turisme sostenible, emmarcat dins de l'estratègia de turisme sostenible 2030, aprovat pel Consell de Ministres, que s'enfoca a superar aquests problemes del turisme i potenciar que el seu desenvolupament beneficiï tant a la societat com al medi ambient.