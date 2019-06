Organitzen la primera Diada Esportiva Inclusiva

Publicado 2/6/2019 12:47:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Sant Joan de Déu de Palma va organitzar el passat 30 de maig, a través de l'equip del programa de promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia personal (PROA), una Diada Esportiva Inclusiva per a tots els alumnes del CEIP Coll d'en Rebassa Guillem Lladó Coll.

Segons ha informat l'hospital en un comunicat, al llarg de la jornada, tant els usuaris del programa com els alumnes del col·legi, van tenir l'oportunitat de provar activitats esportives adaptades com la cadira Jöelette, com el Badminton, Handbike, Bàsquet, Zumba, Racerunner, Rugbi i Eslàlom.,

Els alumnes van animar als jugadors durant el partit de bàsquet adaptat, van ballar a la classe de zumba i van descobrir com és practicar esport pujats a una cadira de rodes.

L'activitat s'emmarca al programa PROA de l'Hospital Sant Joan de Deu, finançat pel Consell de Mallorca, que treballa des de fa més de dos anys en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.