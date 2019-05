Paco Valero, nou director de la Banda Municipal de Música de Palma

Publicado 13/5/2019 19:18:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha informat aquest dilluns que Paco Valero és el nou director de la Banda Municipal de Música de Palma, segons ha detallat Cort en una nota.

Així, Valero ha signat el contracte per a la seva incorporació en el seu nou lloc de treball després de quedar el primer en el borsí convocat per l'àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística. A més, s'estrenarà com a director aquest divendres en un concert que la formació oferirà en el Conservatori Superior de Música de Balears.

Segons ha explicat Cort, Valero va iniciar la seva formació com clarinetista en el Conservatori Superior de Música de València i es va titular posteriorment en Direcció d'Orquestra, estudis que va completar en acadèmies internacionals, com l'Acadèmia Chigiana, Fundació Eutherpe, Järvi Accademy , Manhattan School of Music, Lucerne Academy, Zürcher Hochschule der Künste o les Universitats d'Alcalá d'Henares i Granada ), amb professors com Kurt Masur, Bernard Haitink, David Zinman, B. Aprea, Paavo i Neeme Järvi.

A més, Valero ha col·laborat amb solistes com Morley, Magri, Rodríguez, De Solaun, Petrova, Melikyan, Zhelezcheva o Burchuladze i ha dirigit formacions d'Estònia, Romania, República Txeca, el Brasil, Portugal o França, a més de ser director de l'Acadèmia de música contemporània de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya (2011 i 2012) i director assistent del Palau de les Arts Regna Sofia de València.