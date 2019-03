Palma acollirà al setembre una carrera nocturna que formarà part d'un circuit nacional amb les Illes Canàries

Publicado 14/3/2019 18:26:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La carrera nocturna 'NightRun Mallorca SER Runner', organitzada per la ràdio Cadena Ser, es durà a terme el 28 de setembre a Palma i formarà part d'un circuit nacional amb les Illes Canàries.

En un comunicat emès per DG Esdeveniments, s'ha informat que, en aquest sentit, el 'running nocturn' començarà el 18 de maig a Santa Cruz de Tenerife i que finalitzarà el 16 de novembre a Las Palmas de Gran Canaria.

El recorregut a Palma comprèn 5 quilòmetres i comprendrà "llocs emblemàtics de la ciutat" com, per exemple, Parc de la Mar o el Passeig Marítim, i participaran atletes olímpics com són Carles Castillejo i Alessandra Aguilar i el paralímpic, Xavi Torres.

Aquesta edició, en motiu del 30 aniversari del patrocinador principal Binter, hi haurà 9.000 euros de premis en metàl·lic a Palma.