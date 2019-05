Palma aconsegueix un 26,8% de recollida selectiva a l'abril, un nou màxim històric

Publicado 16/5/2019 17:23:53 CET

La fracció de matèria orgànica experimenta el major augment gràcies a la implantació dels nous contenidors

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

La recollida selectiva a Palma va aconseguir el 26,8 per cent durant abril de 2019, un nou màxim històric, segons dades d'Emaya difosos amb motiu del Dia Mundial del Reciclatge que se celebra aquest divendres.

El percentatge de recollida selectiva se situa així 3,3 punts per sobre de la dada d'abril de 2018, que va ser del 23,5 per cent. El 2015, la recollida selectiva era de 15,1 per cent a Palma.

Segons Emaya, des de gener de 2016 el percentatge de recollida selectiva ha estat a tot moment per sobre del 26 per cent. La mitjana dels quatre primers mesos de l'any és del 26,3 per cent.

Totes les fraccions reciclables han experimentat augments, mentre que la fracció de rebot ha baixat un 3,84% a l'abril. Des de gener, s'han recollit a Palma 566 tones de residus per incinerar, un 1 per cent menys que en el mateix període de l'any anterior.

MILLOREN LES XIFRES DE RECOLLIDA DE MATÈRIA ORGÀNICA

L'increment més important és el de la recollida de matèria orgànica, que es dispara un 30,6 per cent des de gener (puja un 23,5 per cent a l'abril respecte al mateix mes de l'any anterior).

La pujada s'explica per la implantació del nou contenidor de matèria orgànica en nou barris de Palma. A més, també s'ha implantat recollida selectiva de matèria orgànica al centre històric i recollida porta a porta en comerços, establiments turístics i hotels de la zona -també en hotels de la Platja de Palma- adherits al sistema i hi ha contenidors en Son Sardina i el Mercat de l'Olivar.

La segona fracció que més ha augmentat a l'abril és la d'envasos, que puja un 19,5 per cent respecte a abril de 2018. Emaya atribueix l'augment a les campanyes educatives i a l'augment de contenidors, ja que el sistema de recollida existeix des de fa anys.

El vidre, per la seva banda, puja un 12,6 per cent a l'abril, i el paper i cartó, un 2,65 per cent. Finalment, la recollida d'oli registra un increment d'un 16 per cent aquest mes d'abril en relació a abril del 2018, i més del 27 per cent en els quatre primers mesos de l'any. A l'abril s'han recollit 4,5 tones d'oli de cuina usat, el màxim fins ara en un mes, 14,74 tones en el que va de 2019.