Palma Dansa arrenca aquest dijous amb dansa urbana i música en directe en diferents espais de la ciutat

Publicado 24/4/2019 16:52:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival de dansa Palma Dansa, que es durà a terme fins a diumenge que ve 5 de maig a diversos espais de la ciutat, arrenca aquest dijous amb l'espectacle "Entre el que ja no està i el que encara no està", de Juan Domíguez Rojo en el Teatre Mar i Terra, i inclou en l'edició d'aquest any danses urbanes i música en directe.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat, la primera setmana del Palma Dansa 2019 comptarà amb set propostes diferents.

L'actuació de Domínguez Rojo és, segons l'Ajuntament, "un autoretrat concebut com un monòleg en el qual l'artista genera un espai on el temps està format pel passat i el seu futur, i genera un misteri entre realitat i ficció que fa possible noves formes de ser i d'estar".

El divendres 26 serà el torn de "Set of sets", en el Teatre Xesc Fortesa de Palma. Segons Cort, aquest es tracta d'un viatge de cooperació conjunta, de precisió i de rigor que condueix l'atenció de l'espectador cap a la percepció de l'infinit, el temps i la memòria i creant un laberint sense fi de cossos en acció".

Ja el dissabte dia 27 d'abril es podran veure tres propostes. Es tracta de 'Volat', de Pepa Cases, a les 12.00 hores a la plaça de les Columnes de Pere Garau. Es tracta d'una obra familiar on una ballarina transporta a l'espectador al record de la innocència de la infància, entre la dansa i la poesia, un crit a la llibertat i una invitació a la reflexió i la cerca de l'essencial, segons els organitzadors.

A les 17.00 hores, l'antiga presó acollirà dues propostes, "#DETRACA", de Pepa Cases, i la jam session de danses urbanes.

Per la seva banda, l'Associació Break Dance Mallorca pretén difondre la dansa urbana i els valors que es desprenen d'ella, que segons els organitzadors es tracta de "col·laboració, respecte i igualtat".

També a l'antiga presó de Palma, oferiran una sessió oberta i participativa, amb els principals ballarins de hip-hop de Mallorca.

Finalment, Andrea Cruz presentarà 'Les germanes Veuran' en el Teatre Principal. Dia 28, Lali Ayguadé & Joana Gomila pujaran a l'escenari de Teatre Xesc Forteza "Sa Mateixa", on a través d'una fotografia familiar es dispara un recorregut cap a la tradició des de la contemporaneïtat.