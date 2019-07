Palma estudiarà les necessitats de Pere Garau abans de decidir si negocia per l'antic cinema Metropolitan

Publicado 25/7/2019 14:58:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Mobilitat de Palma, Neus Truyol, ha explicat aquest dijous que l'Ajuntament realitzarà un estudi sobre les necessitats a la zona de Pere Garau, abans d'obrir negociacions amb la propietat de l'antic cinema Metropolitan, per donar cabuda a serveis públics.

Així s'ha expressat Truyol en declaracions als mitjans, en relació a la proposta de Cs, que planteja comprar els antics multicines per fer un centre de salut per al barri.

La regidora ha recalcat que Pere Garau és "un barri amb alta densitat de població" i que li falten serveis públics, com una biblioteca o un casal de barri. A més, és una zona altament urbanitzada amb pocs solars lliures per acollir aquests serveis.

Segons ha indicat, els partits polítics de Palma han arribat a un consens per realitzar un estudi que analitzi quines són les necessitats de serveis públics de Pere Garau i si les instal·lacions de l'antic cinema poden encaixar amb elles.

Si és així, Palma obrirà una línia de negociació per aconseguir que el centre sigui públic, ja sigui mitjançant lloguer o compra. De moment, ha precisat Truyol, no hi ha interlocució amb els propietaris de l'antic cinema.

Truyol ha recordat que l'Ajuntament va obrir un concurs pel qual s'ha llogat un local al costat del mercat de Pere Garau, amb sales multiusos perquè les entitats puguin treballar, si bé ha reconegut que l'espai és "més petit" del que desitjarien.