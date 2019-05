Palma tindrà 425 taules electorals per 293.656 votants a les eleccions del 26 de maig

Publicado 29/4/2019 13:38:12 CET

El ple de l'Ajuntament de Palma ha celebrat aquest dilluns el sorteig per a la composició de les taules electorals per a les eleccions europees, autonòmiques i municipals del 26 de maig. En total, la capital balear comptarà amb 425 taules, repartides per 79 col·legis, per a un cens electoral de 293.656 persones.

En un comunicat, Cort ha informat que s'aplicarà una fórmula matemàtica per establir la composició de les taules, per les quals han seleccionat un total de 3.825 titulars i suplents. Concretament, s'assignaran a cada taula un president, dos suplents de president, dues vocals i quatre suplents de vocal.

El fitxer base per a l'elecció de membres de les taules electorals a Palma està format a partir del cens electoral, revisat a 28 de desembre de 2018, que en el cas de Palma està en 293.656 persones, 10.451 persones més que en les eleccions de maig de 2015 "per l'augment de població i la incorporació de joves que ja han complert els 18 anys".

En concret, el cens està format per 288.192 espanyols i 5.464 estrangers. Segons les dades de l'àrea de Població, les nacionalitats més significatives són Itàlia (1.230 electors), Alemanya (1.161), el Regne Unit (602), França (471), Bulgària (461) i Romania (370).

En relació a la composició de les taules, a Palma hi ha un total de 131.203 electors elegibles com a president -amb un nivell d'estudis de Batxiller o superior- i 228.842 persones susceptibles de ser escollides com a vocal -amb un nivell d'estudis primari o superior-.