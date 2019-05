PalmaActiva llança un llibre amb les fitxes dels 78 comerços del catàleg d'establiments emblemàtics de 2018

Publicado 3/5/2019 13:01:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

El servei municipal PalmaActiva ha llançat un llibre que recull les fitxes dels 78 comerços que conformen el catàleg d'establiments emblemàtics de 2018 i ha editat un total de 200 exemplars que es lliuraran entre els comerços, entitats i membres de la comissió tècnica, segons ha informat l'Ajuntament de Palma a través d'una nota de premsa difosa aquest divendres.

"El llibre té com a objectiu presentar el primer catàleg d'establiments emblemàtics de l'Ajuntament de Palma, un document viu i en constant revisió i un treball pioner i sense precedents", ha manifestat la regidora de Turisme, Comerç i Treball de Cort, Joana Maria Adrover, qui ha sostingut que el rerefons de la iniciativa és la "defensa, promoció i cura d'un model de ciutat" basat en el comerç tradicional.

"Per garantir la continuïtat dels negocis s'han de tenir en compte no només les decisions empresarials sinó també les decisions diàries de la ciutadania relacionades amb la compra, són petits gestos que, sumats, contribuiran a mantenir una ciutat amb personalitat, diferenciada i viva", ha afegit Adrover.

Des de Cort han agraït a totes les entitats la seva "ajuda" per fer possible el primer catàleg de comerços emblemàtics de Palma ja que "participen per mantenir viva la revisió del catàleg" i ho "enriqueixen" en plantejar noves propostes d'establiments candidats.

Cal recordar que el ple de l'Ajuntament del 28 de març va aprovar el catàleg d'establiments emblemàtics de Palma de 2019, que ha quedat integrat amb un total de 90 comerços.