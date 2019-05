El ParcBit acull el projecte 'iBuy' per a impulsar la innovació a través del sector públic

Publicado 10/5/2019 17:30:40 CET

El ParcBit ha acollit aquest divendres una reunió entre grups d'interès del projecte 'iBuy' que vol impulsar la innovació a través del sector públic.

Segons ha informat el ParcBit en un comunicat, han participat en la trobada el director general d'Innovació i Recerca Pep Lluís Pons i actors implicats en el disseny de l'estratègia de compra pública innovadora (CPI) i la seva implementació a les Illes.

La CPI és una eina orientada al foment de les polítiques d'innovació per a facilitar el desenvolupament de solucions innovadores i cobrir necessitats.

Durant la sessió, els assistents han discutit sobre els resultats de "un mapa de demanda de necessitats no resoltes" mitjançant licitacions públiques tradicionals, així com de les alternatives de finançament que hi hauria per a abordar-les.

Així mateix, els assistents també han conegut exemples de "bones pràctiques en compra pública innovadora", i han debatut sobre els següents passos a seguir pel que fa a l'estratègia CPI per a les Illes.

PROJECTE 'IBUY'

També en el marc d'aquest projecte, integrat dins del Interreg Europe, es va celebrar els passats dies 24 i 25 d'abril en el ParcBit un seminari internacional dirigit a compartir experiències sobre el 'Finançament de la CPI i els seus reptes i oportunitats'.

El Seminari va comptar amb sessions plenàries, taules rodones i rondes de discussió amb la participació d'assistents de regions europees com Lituània, Finlàndia, Romania, Grècia, Letònia i Portugal.