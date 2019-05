El Parlament acull la presentació de la campanya 'Nursing Now' a Balears

Publicado 6/5/2019 13:30:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha acollit aquest dilluns la presentació institucional de la campanya mundial 'Nursing Now' en Balears que cerca millorar la salut de les persones mitjançant una participació més gran de les infermeres en les polítiques sanitàries.

Segons ha informat la Càmera balear en un comunicat, la inauguració de la campanya ha estat organitzada pel Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes (Coiba), si bé la iniciativa mundial en si està impulsada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Consell Internacional d'Infermeres (CII).

En termes més generals, la campanya aposta pel desenvolupament de la professió d'infermera com a "garantia" per millorar la salut, donar resposta als "reptes sociosanitaris del present i futur", com a malalties cròniques, per exemple, i a la sostenibilitat del sistema sanitari.

Així mateix, el projecte vol també recolzar a les infermeres per "liderar i construir un moviment global" centrat en les necessitats dels ciutadans, dels professionals i del sistema sanitari.

Durant la presentació, la directora executiva de 'Nursing Now', infermera i membre del Royal College of Nursing de l'el Regne Unit, Barbara Stilwell, ha impartit la conferència titulada 'Per què infermeres? Per què ara?'.

A més del president del Parlament, Baltasar Picornell, han assistit a l'acte la consellera de Salut, Patricia Gómez, la vicedegana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, Rosa Miró, i la presidenta del Coiba, Rosa María Hernández.