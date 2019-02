El Parlament aprova la Llei de Voluntariat que regula el voluntariat de menors i persones amb discapacitat

Publicado 26/2/2019 17:06:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts la Llei de Voluntariat de Balears per unanimitat de tots els grups parlamentaris amb 51 vots a favor i que regula per primera vegada el voluntariat de menors d'edat així com el de persones amb discapacitat.

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha defensat la Llei afirmant que el Govern "ha complert amb l'esperit participatiu" de la norma i ha destacat el "consens" de la norma, que ha estat redactada per la Plataforma de Voluntariat de Balears (Plavib). Entre altres novetats, la Llei crea un cens d'entitats de voluntariat i estableix mecanismes de reconeixement de les competències adquirides durant les accions de voluntariat.