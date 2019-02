El Parlament aprova una PNL per demanar al Govern un segon cable de connexió energètica amb Menorca

Publicado 19/2/2019 13:59:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat en el ple d'aquest dimarts per unanimitat, amb 48 vots a favor, una Proposició No de Llei (PNL) presentada per la diputada del Grup Mixt Montserrat Seijas en la qual s'insta amb urgència el Govern" a incorporar un segon cable per a la connexió energètica amb Menorca.

Durant el debat de la PNL, Seijas ha declarat que "no pot tancar-se la legislatura sense que almenys s'hagi demanat un segon cable", ja que, al seu judici, "els deutes amb Menorca s'acumulen" i ha defensat que "davant la situació de precarietat energètica i gairebé aïllament de l'illa, si fallessin les fonts, es necessitaria un segon cable per garantir el subministrament".