El Parlament aprova una PNL per demanar al Govern un segon cable de connexió energètica amb Menorca

Publicado 19/2/2019 16:30:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat en el ple d'aquest dimarts per unanimitat, amb 48 vots a favor, una Proposició No de Llei (PNL) presentada per la diputada del Grup Mixt Montserrat Seijas en la qual s'insta amb urgència el Govern" a incorporar un segon cable per a la connexió energètica amb Menorca.

Durant el debat de la PNL, Seijas ha declarat que "no pot tancar-se la legislatura sense que almenys s'hagi demanat un segon cable", ja que, al seu judici, "els deutes amb Menorca s'acumulen" i ha defensat que "davant la situació de precarietat energètica i gairebé aïllament de l'illa, si fallassin les fonts es necessitaria un segon cable per garantir el subministro".

Així mateix, Seijas ha dit que "els problemes reals s'estancen" i "duren dècades" i ha titllat la situació de "pintoresca".

La diputada 'popular' Margaret Mercadal ha aprofitat recordat la interpel·lació al conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, sobre la parada energètica que va sofrir Menorca i ha criticat que "no fes gens de res i mirés cap a un altre costat".

"Quan governava el PP tot eren lamentacions i ara que estan al Govern els seus s'ha tornat mut Pons, ja no és un tema prioritari", ha retret Casanovas.

Per la seva banda, el diputat del PSIB Damià Borràs ha replicat que l'antic Govern del PP Mariano Rajoy "no va destinar ni un sol euro en infraestructures elèctriques a Balears".

El diputat de Podem David Martinez ha recordat les ocasions en les quals el seu partit "ha reivindicat i exigit" sobre la necessitat de solucionar el problema quan es va trencar el primer cable submarí i han criticat que, en aquest mateix sentit, el PP "no fes res".

El diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha explicat que la situació és "surrealista" i, així mateix, ha detallat que la dependència de Menorca a Mallorca "tampoc és molt desitjable" i que, al seu semblar, "l'ideal seria la independència energètica que podria fer-se amb una millor gestió en energies netes".

El diputat del PI, Josep Melià, ha apuntat que "s'ha avançat molt poc amb energies renovables, "moltes paraules i pocs fets".

La diputada de MÉS per Menorca Patricia Font ha sostingut que la parada energètica "que semblava d'uns altres temps" i ha retret que la "Xarxa Elèctrica Espanyola decidís no arreglar el primer quan es va espatllar".