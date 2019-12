El Parlament demana al Govern que despenalitzi l'eutanàsia

Publicado 10/12/2019 13:19:59 CET

Insten l'aprovació d'una llei estatal per garantir una mort digna

PALMA DE MALLORCA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts una proposició no de llei (PNL) presentada per PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca per instar el Govern central i al Congrés a elaborar una llei estatal per garantir una mort digna en la qual es contempli la despenalització de l'eutanàsia.

La iniciativa compta amb tres punts. Amb el primer, el Parlament insta el Govern central i al Congrés a elaborar una Llei de Drets i Garanties de les persones en procés de morir a nivell del conjunt de l'Estat. Aquest punt ha estat aprovat amb 55 vots a favor i tres en contra (Vox).

En el segon d'ells, el Parlament insta el Govern de l'Estat i el Congrés a estudiar i a tramitar una iniciativa legislativa que modifiqui l'article 143.4 de la llei orgànica del Codi Penal, per facilitar una mort digna, però també amb la despenalització de l'eutanàsia i el suïcidi assistit, en aquells casos que la persona plantegi la possibilitat de posar fi a la vida, per decisió pròpia. Aquest punt ha estat aprovat per 40 vots a favor i 18 en contra (PP i Vox).

A través del segon punt, el Parlament també insta el Govern de l'Estat i el Congrés a estudiar i a tramitar, de manera definitiva, una iniciativa legislativa per "regular sistemàticament i de manera ordenada" els supòsits on l'eutanàsia no sigui tipificada penalment. Aquest punt ha estat aprovat per 40 vots a favor i 18 en contra (PP i Vox també).