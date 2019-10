El Parlament demana promoure l'adhesió d'empreses públiques i privades al sistema d'arbitratge de Consum

Publicado 16/10/2019 17:26:59 CET

El 2018, la Junta Arbitral de Consum de Balears va rebre 1.705 sol·licituds d'arbitratge i va resoldre 1.162 casos

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Salut del Parlament balear ha aprovat aquesta tarda per unanimitat una proposició amb la qual demana fomentar l'adhesió d'empreses públiques i privades al sistema d'arbitratge de Consum, una eina per resoldre controvèrsies entre consumidors i empreses sense necessitat de recórrer a els tribunals i de manera gratuïta.

Es tracta d'una proposició no de llei (PNL) presentada per PSIB, Unides Podem i MÉS. En concret, en virtut del text aprovat, el Parlament insta el Govern a reforçar la Junta Arbitral de Consum i a treballar perquè les empreses de les Illes se sumin a aquest sistema, com a garantia de la prestació de serveis als consumidors.

A més, el Parlament planteja que les empreses públiques que depenen del Govern o de les entitats locals i que donen serveis a la ciutadania s'adhereixin al sistema d'arbitratge.

Finalment, el Parlament celebra el 25 aniversari de la Junta Arbitral de Consum i a les associacions de consumidors i organitzacions empresarials que han participat en la resolució de més de 25.000 assumptes en disputa.

AIXÍ S'APLIQUEN LES DECISIONS DE LA JUNTA ARBITRAL

La resolució d'aquests assumptes es realitza a través d'acords executables, dictats per col·legis arbitrals de composició tripartida: un responsable de l'Administració (llicenciat en Dret), un representant dels consumidors i un representant dels empresaris.

La decisió continguda i notificada a les parts no és susceptible de ser recorreguda per no estar conformes amb la mateixa, sinó que únicament es pot presentar el recurs d'anul·lació davant l'Audiència Provincial per motius formals.

En cas d'incompliment, la part perjudicada pot sol·licitar del jutjat l'execució forçosa, igual que ocorre amb l'incompliment de les sentències judicials.

El 2018, la Junta Arbitral de Consum de Balears va rebre 1.705 sol·licituds d'arbitratge i va resoldre 1.162 casos. L'òrgan està adscrit a la Direcció general de Consum de la Conselleria de Salut.

