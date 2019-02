El Parlament insta el Govern a transferir al Consell les competències en matèria de transport públic

Publicado 26/2/2019 13:44:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts l'esmena presentada pel diputat del Grup Mixt Salvador Aguilera a la moció defensada pel PP per la qual s'insta el Govern a transferir al Consell les competències en matèria de transport públic.

En concret, la Càmera balear ha aprovat aquesta esmena amb 48 vots a favor i tres abstencions i ha rebutjat els deu punts que componien la moció defensada per la diputada 'popular' Margalida Cabrer, així com les esmenes presentades per Podem i MÉS Per Mallorca.

D'aquesta manera, la moció incloïa nou punts en els quals es demanava que el Parlament reprovés la política de transport públic duta a terme pel conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, o que constatés que el Pacte "no ha estat capaç d'instaurar cap canvi significatiu en el transport públic".

Així mateix, es demanava a la Càmera balear que constatés que el transport públic de Mallorca durant aquesta legislatura "no ha estat una prioritat pel Govern", a més de l'"incompliment de l'obligació legal d'oferir un nou servei de transport regular interurbà a dia 1 de gener de 2019".

També es demanava que es constatés que les xifres d'usuaris publicades i exposades per Pons al debat d'interpel·lació "no es corresponen amb la realitat" i que el Govern "no ha estat capaç de signar un conveni ferroviari amb l'Administració de l'Estat", entre altres qüestions.

Pel que fa a l'esmena defensada pel portaveu de Podem, Alberto Jarabo, i el diputat de MÉS per Mallorca Toni Reus, aquests han proposat la incorporació d'un nou punt, que no ha estat acceptat a votació, per instar el Govern a acordar, en el marc del Conveni Ferroviari, una inversió total de 480 milions d'euros a executar durant el període 2019-2023 per desenvolupar projectes ferroviaris a Mallorca que permetin un servei "modern i eficient".

"COMPARACIONS ODIOSES"

Per la seva banda, el portaveu del PI en el Parlament, Jaume Font, ha assenyalat que "les comparacions són odioses perquè en la legislatura passada, en tema de transport públic, no es va fer res i aquesta legislatura s'ha electrificat la xarxa ferroviària".

No obstant això, ha assenyalat que tant aquesta legislatura com l'anterior tenen "un suspens" i ha acusat PSIB i PP de "ser les dues cares de la mateixa moneda" posat que, al seu judici, en cap dels dos governs "s'ha fet el treball que s'havia de fer".

Xelo Huertas, del Grup Mixt, ha titllat de "fracàs" les polítiques relatives al transport públic impulsades pel Govern i ha assegurat que aquest "no ha estat una prioritat, sinó un fiasco".

Finalment, Damià Borràs, del PSIB, ha subratllat que l'actual Govern ha permès "l'electrificació de la xarxa ferroviària". "Si l'actuació del Govern és reprovable, com hauríem de valorar l'actuació del PP que va fer que el transport públic perdés passatgers?", ha conclòs.