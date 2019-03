El Parlament rebutja una PNL sobre la recuperació de l'Observatori Social de Balears

Publicado 28/3/2019 18:04:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rebutjat aquest dijous dues Proposicions No de Llei (PNL) sobre la recuperació de l'Observatori Social de Balears, presentada per Podem, i sobre un model social basat en la igualtat, defensada per Ciudadanos.

Segons ha informat la Càmera balear en un comunicat, la primera PNL ha estat rebutjada amb els vots en contra del PP, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ciudadanos i PSIB.

En aquesta iniciativa es pretenia instar el Govern a recuperar un observatori social amb independència d'actuació que aporti informació fonamental de Serveis Socials a Balears; desenvolupar una normativa que ho empari per assegurar la seva continuïtat en el temps; i dotar-ho de les competències corresponents.

La iniciativa ha estat defensada per Marta Maicas, de Podem, i han intervingut Sandra Fernández, del PP, Agustina Vilaret, de MÉS per Mallorca, Josep Castells, de MÉS per Menorca, Olga Ballester, de Cs, i Jaume Garau, del PSIB.

La segona PNL ha estat rebutjada amb els vots en contra de Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i PSIB.

El text pretenia que el Parlament manifestés la necessitat de continuar treballant i desenvolupant mesures per aconseguir una igualtat real i efectiva entre dones i homes, i per aquest motiu, instés el Govern a treballar per aquesta igualtat implementant algunes mesures.

Entre aquestes mesures destaquen: augmentar i equiparar els permisos de maternitat i paternitat; garantir el dret de les dones a l'accés a l'ocupació en igualtat de condicions; garantir el dret a la igualtat de remuneració per treballs d'igual valor, i promoure juntament amb la resta de les administracions públiques una cultura cívica basada en la igualtat real, entre altres qüestions.

La iniciativa ha estat defensada per Olga Ballester i han intervingut Sandra Fernández, Agustina Vilaret, Maria Antònia Sureda, del PI, Josep Castells i Jaume Garau.