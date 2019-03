El Parlament rebutja una proposta del PP balear que demanava suport per a la llei 'antiokupas' de Casado

Publicado 20/3/2019 16:44:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament balear ha rebutjat aquest dimecres una proposició no de llei presentada pel Grup Popular amb la qual pretenia que la Càmera expressés el seu suport a la llei 'antiokupas' que el PP nacional va registrar al Congrés dels Diputats el gener passat.

Amb aquest text, el PP cercava que el Parlament instés les forces polítiques del Congrés a aprovar aquesta iniciativa "pionera a Espanya", "per ser d'interès general i necessària per corregir-se un greu problema social i de convivència generat per aquesta falsa via d'accés a l'habitatge".

La iniciativa ha estat defensada per la diputada Sandra Fernández i rebutjada per tres vots a favor i set en contra.

La llei proposada pel PP nacional planteja endurir el Codi Penal contra les 'okupacions' amb penes de fins a tres anys de presó, accelera els desallotjaments per part de l'autoritat pública en un termini d'entre 12 i 24 hores i regula la figura de les màfies de la 'okupació'.