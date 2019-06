Patrimoni suspèn la tramitació de l'expedient per al complex hoteler Arenal&Dunes&Resort SL a Son Bunyola

Publicado 25/6/2019 17:03:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

La Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca ha suspès la tramitació de l'expedient del complex hoteler Arenal&Dunes&Resort SL a Son Bunyola (Banyalbufar), en considerar que el projecte ha d'esmenar una sèrie de deficiències per complir amb la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC).

El promotor tindrà ara la possibilitat d'esmenar aquests defectes, però mentrestant la tramitació queda suspesa. Comptar amb el beneplàcit de la Comissió de Patrimoni és un pas necessari per poder treure endavant el projecte, si bé també és necessari el vistiplau d'Urbanisme.

Des de Podem han valorat la suspensió del projecte d'aquest complex hoteler, de l'empresari Richard Branson. La formació morada ha manifestat el seu "ferm rebuig" als "projectes d'aquesta índole", "especialment a llocs tan emblemàtics i protegits com és la Serra de Tramuntana".

Per això, Podem ha expressat el seu "compromís" per "continuar defensant aquesta postura en la legislatura que és a punt de començar, tant en el si de la Comissió Insular de Patrimoni Històric com de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme".