'Per una Platja de Palma Cívica' planteja a Cort quatre propostes per ser finançades amb l'impost turístic

Reunió de l'alcalde José Fila (tercer per dreta) acompanyat de diversos regidors, amb la plataforma 'Per una Platja de Palma Cívica' AYTO. DE PALMA

Proposen millorar els accessos de l'autopista mitjançant vies ciclistes i espais per a transeünts, entre altres projectes

La plataforma 'Per una Platja de Palma Cívica', formada per entitats veïnals i hotelers de la Platja de Palma, han traslladat aquest dilluns a l'alcalde de la ciutat, José Hila, quatre propostes per presentar el finançament de l'impost de turisme sostenible.

Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, la plataforma ha sol·licitat un projecte per millorar els accessos de l'autopista mitjançant vies ciclistes i espais per a transeünts; en concret, demanden que es construeixi una via verda o carril bici que connecti Platja de Palma amb l'altra part de l'autopista.

Un altre dels projectes plantejats consisteix en la construcció de pàrquings en els accessos per disminuir el nombre de vehicles circulant a la recerca d'aparcament.

També han plantejat projectes per millorar el passeig de primera línia i per construir instal·lacions esportives.

LA PLATAFORMA VOL QUE EL 50% DE LA RECAPTACIÓ ES DESTINI A la ZONA

Per la seva banda, la plataforma ha informat en una nota de premsa que, a més de presentar aquests quatre projectes, han demanat a l'alcalde que el 50 per cent del què el Govern recapta amb l'impost es reverteixi en inversions a la zona.

Després de recollir aquestes idees, l'Ajuntament ha indicat que el seu proper pas és treballar cada proposta per part de les diferents regidories implicades. Des de Cort han remarcat que volen que cada convocatòria de l'impost compti amb una proposta per a Platja de Palma.

La trobada havia estat proposada per l'alcalde, que ha explicat que es va comprometre a reunir-se amb la plataforma per tractar "prioritats i projectes" abans que el consistori present els projectes de Palma. La presidenta de la Federació Hotelera de Platja de Palma, Isabel Vidal, ha agraït a l'alcalde la reunió, segons ha informat l'Ajuntament.

A la trobada han assistit a més, els regidors d'Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor; de Medi ambient i Benestar Animal, Ramon Perpinyà; de Seguretat Ciutadana, Joana María Adrover, i de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro; i per part de Promoció Econòmica i Ocupació i Districte Platja de Palma ha acudit Miquel Capó.

La plataforma, per la seva banda, ha comptat amb la presència de representants de les agrupacions i associacions de veïns de Ciutat de s'Arenal, Sometimes i Les Meravelles; Sant Antoni de la Platja de Can Pastilla, Platja de Palma-s'Arenal i Antidelinqüència Platja de Palma. També ha assistit l'Associació d'Hotelers de Platja de Palma.