Pérez-Ribas promet a Eivissa que Cs millorarà la depuració de l'aigua

Publicado 6/5/2019 17:04:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

El número u de Ciudadanos al Govern balear, Marc Pérez-Ribas, i alguns dels candidats del partit a Eivissa han afirmat aquest dilluns a Sant Antoni de Portmany que Cs aprovarà un pla d'inversió per "garantir la correcta depuració i reutilització de l'aigua".

Segons recull la formació en un comunicat, Pérez-Ribas ha criticat que a l'illa hi hagi hagut "abocaments d'aigües fecals en el port d'Eivissa, Talamanca, badia de Portmany i fins i tot en el Parc Natural de ses Salines" i que les depuradores tenen un "manteniment deficient".

"La depuradora de Can Bossa és insuficient i, a tot això, els ciutadans paguem un Cànon de Sanejament que no sabem molt bé com es maneja, ja que el Govern ho gestiona amb opacitat", ha afegit el candidat a l'Executiu balear.

Així, Pérez-Ribas s'ha compromès a aprovar un pla que garanteixi que sigui "més barat depurar que pagar les multes per abocaments" i també a "elaborar un pla de les infraestructures necessàries per a la reutilització de l'aigua depurada pels municipis i el sector primari".

D'altra banda, Cs ha assegurat que implantaran un portal de transparència del Cànon de Sanejament, en el qual "es donarà publicitat a la seva recaptació segregada per municipis i a les inversions realitzades, indicant l'estat d'execució de les mateixes".

Pérez-Ribas ha visitat el municipi acompanyat del candidat de Cs Eivissa al Parlament, Maxo Benalal; el candidat de Cs al Consell Insular d'Eivissa, Javier Torres, i la número 2 de Sant Antoni, Olivia Cura.