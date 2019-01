PGE.- AMP.- Balears rebrà 152 milions d'inversió real regionalitzable en 2019, un 1,2% del total

Publicado 14/1/2019 14:43:59 CET

És un 11,45 per cent menys que en 2018, quan es van pressupostar 171,67 milions

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears rebrà en 2019 un total de 152,03 milions d'euros corresponents a la inversió real de l'Estat a les regions, la qual cosa suposa l'1,2 per cent del total regionalitzable, segons consta en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest exercici, consultat per Europa Press.

El projecte dels comptes públics per 2019, que ha estat presentat aquest dilluns per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al Congrés dels Diputats, assenyala que la inversió real regionalitzable que rebrà Balears és un 11,45 per cent menys que en 2018, quan es van pressupostar 171,67 milions.

D'acord al projecte de llei, la inversió regionalitzable total és de 12.181,94 milions d'euros, enfront dels 10.314,13 milions d'euros per a tot l'exercici 2018.

D'una banda, la distribució territorial de la inversió corresponent al sector públic administratiu amb pressupost limitatiu suposa per a Balears 24,09 milions; mentre que el referent al sector que té pressupost estimatiu ascendeix a 127,94 milions d'euros.

INCREMENT D'INVERSIÓ A CATALUNYA

Així mateix, el Govern ha incrementat la inversió real territorialitzada prevista per aquest any a Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana segons el projecte de Pressupostos de l'Estat per 2019, amb increments del 52%, 44% i 61% respectivament, la qual cosa els fa guanyar pes en el repartiment per autonomies.

En canvi, resulten castigades regions com La Rioja, Galícia i Madrid: la primera perd un 39 per cent de fons i la segona, el 19%, mentre que la tercera es congela.

També rep un fort impuls la inversió a Navarra, que gairebé duplica la prevista en 2018 i aconsegueix 108,51 milions (92% més). En total, l'Estat preveu distribuir 12.181,94 milions d'euros entre les 17 comunitats, Ceuta i Melilla, un augment del 20 per cent (2.053 milions) respecte a la previsió que va fer l'Executiu de Mariano Rajoy que arriben en any electoral.

Els increments més forts es produeixen segons aquestes dades en les comunitats socialistes d'Andalusia, Comunitat Valenciana, Aragó, Astúries i Extremadura, a més de Catalunya i Navarra, i els ajustos més forts es registren en les 'populars' Galícia i La Rioja, mentre que Madrid s'estanca i no rep una injecció nova de fons, igual que Canàries. La resta registra alces o descensos entre el 6 i l'11%, segons els casos.

CATALUNYA I L'ESTATUT

Catalunya passa a representar el 16,8 per cent del total d'inversions reals territorialitzades, quan era el 13,3 en el repartiment que va realitzar el Govern de Mariano Rajoy en 2018. Passa de rebre 1.349,59 milions d'euros a 2.051,38, un 52% d'increment.

L'Executiu s'havia compromès a complir amb l'Estatut d'Autonomia català, que en la seva disposició addicional tercera reclama una inversió en aquesta comunitat equivalent a pes del seu PIB, que es calcula entorn del 18 per cent.

La xifra prevista en aquest repartiment no arriba a aquest percentatge, però el projecte de Pressupostos preveu pagar a més a Catalunya 200 milions addicionals per compensar les inversions no realitzades d'acord a aquesta disposició estatutària l'any 2008. L'origen d'aquest pagament és una sentència del Tribunal Suprem que va donar la raó a la Generalitat en reclamar 759 milions per aquest concepte corresponents a aquell exercici.

Les dues parts es van asseure a negociar al setembre i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va pactar amb el vicepresident català, Pere Aragonés, abonar aquesta quantitat en quatre anys; el primer pagament es va acordar ja per 2019, per 200 milions d'euros que, efectivament, estan recollits en el projecte presentat avui.

També van acordar abonar aquest any a través dels Pressupostos altres 150 milions d'euros en 2019 per a Mossos d'Esquadra. L'Executiu de Rajoy va acordar amb la Generalitat un abonament de 700 milions per ampliar el nombre d'efectius d'aquest cos i el Govern de Sánchez pagarà aquest any una primera part.

FORT CREIXEMENT D'ANDALUSIA

Catalunya ocupava el segon lloc en aquest rànquing d'inversions autonòmiques al Pressupost que va preparar Rajoy i segueix sent la segona aquest any, perquè la que manté el primer lloc és Andalusia: de 1.477,75 milions en 2018 rebrà aquest any 2.132,77, el 17,5% del total i amb un increment d'un any a un altre del 44 per cent.

La tercera comunitat que guanya més pes és la Valenciana: rebrà 1.189 milions d'euros (740 milions en 2018), la qual cosa representa el 9,8 per cent del total, amb un ascens d'un any a un altre del 61 per cent, el major de tots.

L'Estatut d'aquesta comunitat s'està reformant (s'aprovarà al febrer) per reclamar també en una disposició addicional que la inversió en aquesta autonomia s'apropi al pes de la seva població en el conjunt nacional, entorn del 10 per cent.

Altres tres comunitats que reben un fort increment d'inversió són Aragó, Astúries i Extremadura, les tres amb governs socialistes. La primera rebrà un 33% més de fons (539,6 milions), la segona rebrà un 27% més d'inversió (295,44 milions) i la tercera guanya un 28 per cent (491,89 milions) respecte a 2018.

MENOR INVERSIÓ PER A GALÍCIA

Manté la tercera plaça la Comunitat de Madrid, però es queda amb la mateixa inversió de l'any passat (1.249 milions) el que li fa perdre pes pel que fa al total: en 2019 representarà el 10,3% de les inversions territorialitzades, enfront del 12,3 que va absorbir en 2018.

Més castigada que Madrid resulta Galícia, perquè perd d'un any a un altre un 19 per cent d'inversió i es queda en 757,10 milions d'euros, el 6,2 del total repartit entre autonomies.

Al costat de Balears, també perden pes en el conjunt nacional el País Basc, que rep 469,37 milions (un 8 per cent menys); La Rioja, que obté 38,48 milions (-39%) i Canàries, que es queda pràcticament com estava (283 milions).

En l'altre costat de la balança, Múrcia millora i puja a 374,32 milions (un 10% més), Castella i Lleó rebrà 1.094 milions (un 9% més), Castella-la Manxa creix a 637,34 (8%) i Cantàbria obté 246,85 milions (+6%).