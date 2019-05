El PI aposta per rebaixar l'impost turístic i que la meitat del recaptat es retorni al municipi d'origen

Publicado 7/5/2019 16:50:05 CET

'Ara toca Balears' serà l'eslògan del PI per a la campanya electoral del 26 de maig

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PI al Parlament, Jaume Font, ha presentat aquest dimarts el programa electoral de la seva formació de cara a les eleccions del proper 26 de maig. Entre altres mesures, aposta per rebaixar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) "en les quanties inicials al moment de la seva aprovació" i que "la meitat del recaptat es retorni al municipi d'origen".

En roda de premsa, Font ha concretat que "el sistema de finançament, la rebaixa de la fiscalitat per a les famílies i empreses, i la protecció de les petit i mitges empreses són tres dels eixos principals del programa electoral"

Segons ha detallat, entre les mesures incloses es troba "la reducció de l'impost de successions i donacions a la mínima expressió i la rebaixa dels impostos als autònoms i rendes baixes i mitjanes".

El programa electoral del PI recull també l'exempció de pagament de l'Impost de Patrimoni per tots aquells que comptin amb un patrimoni inferior als dos milions d'euros.

A més, Font ha assenyalat que es "valorarà la possibilitat" d'aplicar criteris de progressivitat en tributs i taxes, a fi que "les rendes més baixes no es vegin tan perjudicades".

D'altra banda, Font ha garantit que s'aplicaran bonificacions sobre les noves petites i mitjanes empreses com a ajuda als emprenedors.

"Aquestes illes estan sustentades per petites i mitjanes empreses, autònoms i altres professionals liberals que són els principals generadors de llocs de treball. A ells és a qui s'han de donar facilitats per enfrontar el seu dia a dia", ha destacat.

En matèria d'habitatge, una de les mesures que recull el document programàtic és l'incentiu del lloguer d'habitatges buits o desaprofitades amb avantatges fiscals, a més d'incrementar la densitat residencial si es construeixen habitatges socials.

Respecte a la connectivitat entre Illes, planteja la creació d'una tarifa plana per als vols interilles com a necessitat de servei públic.

'ARA TOCA BALEARS'

'Ara toca Balears' serà l'eslògan del PI per a la campanya electoral del 26 de maig ja que, segons Font, es vol transmetre "la necessitat de pensar en clau balear i oferir propostes per millorar la vida dels ciutadans de les illes".

Així, Font ha definit aquest programa electoral com "molt realista" i redactat "seguint el batec dels ciutadans i escoltant les seves preocupacions, després de moltes reunions amb entitats, associacions i col·lectius professionals".

"DONAR VEU ALS POBLES"

La candidata al Consell de Mallorca per al PI, Xisca Mora, ha explicat que amb les propostes plantejades per a aquesta institució treballaran "perquè els projectes que s'aprovin es consensuïn amb els ajuntaments perquè hem de donar veu als pobles".

Segons Mora, "les polítiques del Consell han de servir per solucionar els problemes reals" de Mallorca i per això les seves propostes "van encaminades a lluitar contra les desigualtats, millorar les carreteres secundàries i la mobilitat, i potenciar la cultura".

Mora ha puntualitzat que "per modernitzar i innovar" en el Consell han "d'apostar per la igualtat i per la defensa i protecció de les persones majors i de les persones que sofreixin situacions de vulnerabilitat i exclusió social".