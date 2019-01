El PI proposa escollir un nou senador sense afiliació política consensuat entre tots els partits

Publicado 24/1/2019 12:52:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El president del PI, Jaume Font, ha proposat escollir a un nou senador sense cap afiliació política i que estigui consensuat entre els set partits polítics del Parlament perquè es converteixi durant sis mesos en una veu a Madrid que defensi els drets dels Balears", en el marc que aquest dimecres l'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá hagi anunciat que es dóna de baixa com a militant del PP i que renuncia a la seva acta com a senador del PP per Balears.

En roda de premsa, Font ha explicat que des del partit "coneixen el reglament" en el qual es detalla que el PP ha de designar a un nou candidat i ha explicat que, en aquest sentit, han enviat una carta a tots els portaveus per traslladar-los la proposta. Així mateix, ha apuntat que seria "un fet increïble" designar una persona que defensés el Règim Especial per a Balears (REB), la falta d'un nou sistema de finançament autonòmic i la inversió per càpita dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) "que deixen les Illes per sota de la mitjana", uns aspectes que, al seu semblar, tots els partits comparteixen.

Font ha explicat que quan van conèixer la decisió de Bauzá, "en comptes de pensar en el que podria representar per a Balears" es van donar compte que estaven davant d'"una gran oportunitat".

En aquest sentit, ha detallat que el nou senador estaria "uns sis mesos" en el càrrec ja que "és cert que hi ha eleccions però el lloc no s'acaba fins que el Parlament no nomena als nous senadors" i, per tant, al seu judici, això representa "molts dies i mesos on es pot fer incidència".

Font ha assenyalat que, si s'aconsegueix consensuar una persona, s'oferiria un "missatge a la societat balear" que els partits saben defensar els seus interessos mitjançant una persona que, a Madrid "no s'esperen", i, així mateix, pot actuar amb "educació i contundència".

Preguntat per la ubicació política de la persona designada, el líder del Pi ha dit que estaria en un espai amb la "màxima llibertat política" i ha detallat que, de moment, no tenen cap persona pensada.