Plataforma Antiautopista alerta per ús de materials contaminants en la construcció del traçat Llucmajor-Campos

La plataforma Antiautopista ha demanat aquest divendres responsabilitats al Consell de Mallorca i al Govern després d'analitzar pel seu compte les escòries utilitzades en els treballs del traçat entre Llucmajor i Campos, i constatar la presència d'un excés de metalls pesants que, asseguren, suposa un risc mediambiental i per a la salut, en existir la possibilitat de filtració a aqüífers.

En una roda de premsa celebrada al centre Flassaders, l'associació ha denunciat una falta de transparència per part de les administracions a l'hora d'informar sobre la composició dels materials utilitzats, i ha sol·licitat reunions amb el conseller executiu de Mobilitat i infraestructures, Iván Sevillano, la vicepresidenta segona i consellera executiva de Sostenibilitat i Medi ambient, Aurora Ribot, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, així com amb el conseller de Medi ambient i territori del Govern de Balears, Miquel Mir. Així mateix , han assegurat que posaran aquesta situació en coneixement dels òrgans estatals i europeus "que siguin necessaris".

La portaveu de la plataforma, Margalida Roselló, ha assegurat que la utilització d'escòries com a material de construcció "no figura en cap document previ i necessari per a la seva execució". No obstant això, ha apuntat que han pogut comprovar la utilització d'aquest material en un tram de 2,5 quilòmetres aproximadament, amb un volum també aproximat de 12.500 metres cúbics.

Asseguren que davant la petició d'un major control de les substàncies d'aquests materials, la Conselleria de Medi ambient del Govern els va contestar que ja existia una comissió de residus no perillosos, on el Consell de Mallorca, el Govern i Tirme, l'empresa concessionària de l'obra, analitzaven anualment la composició dels metalls de l'escòria que prové de la incineradora de Son Reus.

No obstant això, Rosselló ha indicat que, en acudir a l'informe no existia "cap informació" sobre la composició dels metalls de l'escòria, per la qual cosa, ha conclòs, "s'incompleix la normativa de Balears que exigeix, en la seva Llei d'Accés Ambiental, l'obligació de fer públiques totes aquestes analítiques perquè la població pugui consultar-les".

En aquest sentit, la plataforma ha afirmat que l'escòria utilitzada en les obres "no està ben tractada" i conté materials pesats que suposen un risc per a la salut del medi i de les persones. Asseguren que en comparació a la normativa d'altres comunitats, els nivells de coure tripliquen els valors establerts, els valors de cadmi els quadrupliquen, els de plom són set vegades majors al permès i els d'antimoni són 12 vegades superiors a l'establert.

Finalment, han apuntat que un informe realitzat pel geòleg Antonio Rodríguez determina que "el risc de la inundabilitat de la zona on es dipositen les escòries és real", afegint que, en cas d'inundacions com la que es va produir en 1989, amb gairebé tota seguretat els materials contaminants es mesclarien tant amb les aigües superficials com amb les subterrànies.