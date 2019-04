El ple del Consell d'aprova el Pla d'Equipaments Comercials per "fomentar el comerç de proximitat"

Publicado 1/4/2019 13:42:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dilluns amb 28 vots a favor --PSIB, MÉS per Mallorca, PP i El PI-- i dues abstencions de Cs el Pla d'Equipaments Comercials (PECMa) per "fomentar el comerç de proximitat, millorar la mobilitat de l'illa i donar-li rellevància al paisatge urbà".

En un comunicat emès per la institució insular, s'ha detallat que l'objectiu és establir un model territorial comercial a l'illa, "centrat en la protecció del medi ambient, l'ordenació del territori i la protecció dels consumidors".

A més, s'ha destacat que un altre dels eixos rellevants és el reforç del comerç a zones com Inca i Manacor, "per evitar que es produeixi una centralització en l'àmbit comercial a Palma".

La consellera de Territori i Infraestructures del Consell , Mercedes Garrido, ha volgut agrair "el treball i la dedicació" en la redacció del document "per part de tots els partits" i, així mateix, "la vigilància i generositat d'Afedeco, Pimeco, Pimem, UGT i CCOO per fer possible el gran consens".

El PECMa entrarà en vigor l'endemà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes (BOIB) i contempla una zonificació de Mallorca per poder ordenar el sòl comercial distribuïda en cinc nivells.

En primer lloc, l'1 inclou la zona de més activitat, Palma, "on es concentra una part significativa de la població i serveis", i es considera que els equipaments comercials no han de tenir una superfície major de 40.000 metres quadrats (m2).

En relació al nivell 2, s'inclouen les poblacions com Inca i Manacor "amb gran rellevància territorial i s'estableix un límit d'equipament de 13.000 m2.

Pel que fa a el nivell 3, "inclou àmbits de rellevància territorial que assumeixen un paper significatiu" i s'estableix un límit de 4.000 m2 i, així mateix, en els nivells 4 i 5, els límits són de 1.500 m2 i 700 m2, respectivament.

A més, s'ha aprovat que els equipaments comercials podran disposar d'una superfície complementària per a cinemes, restauració i serveis.

Als centres comercials grans --més de 1.500 m2--, per la seva banda, la superfície complementària no ha de superar en més d'un 15 per cent la superfície comercial total. En els de mesura mitjana, de 701 a 1.499 m2, la superfície complementària no ha de superar en més d'un 25 per cent la superfície comercial total i, finalment, els de mesura petita, de 401 a 700 m2, no han de superar en més d'un 50 per cent.

En un comunicat emès pel PI, s'ha detallat que, en aquest sentit, "s'han aconseguit rebaixar les superfícies màximes" gràcies a les seves al·legacions ja que, finalment, s'han incorporat en el text.

El conseller del PI, Antoni Amengual, s'ha mostrat satisfet per la decisió de l'equip de govern de "disminuir considerablement" els equipaments comercials i ha apuntat que "s'ha aconseguit el consens amb el sector".

"Ara s'ha de treballar perquè els empresaris i autònoms vegin el PECma com una eina útil per regular i ordenar el sector comercial de Mallorca, que garanteixi el lliure mercat, la protecció dels consumidors i l'adequada ordenació del territori i dels seus usos", ha conclòs.