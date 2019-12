El ple del Consell de Mallorca rebutja una moció de Vox que demanava banderes espanyoles en els col·legis

Publicado 12/12/2019 17:58:06 CET

El ple del Consell de Mallorca ha rebutjat aquest dijous una moció de Vox amb la qual cercava que la institució demanés mesures perquè en tots els centres educatius onegin banderes espanyoles.

En concret, demanava que s'instés a l'Estat a adoptar mesures perquè als centres públics i concertats es pengin banderes a la façana exterior i a l'interior. Han votat en contra PSIB, Podem i MÉS, i el PP i Cs s'han abstingut.

Des de Vox han indicat que la moció cercava complir amb la Llei que regula l'ús de la bandera i altres ensenyes, que determina que la bandera d'Espanya ha d'onejar en l'exterior de tots els edificis de les administracions públiques.

CRÈDITS DE L'IMAS

D'altra banda, el ple ha rebutjat una petició de Vox sobre una auditoria a l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), amb els vots del PSIB, MÉS, Podem, PP i PI. Per això, Vox ha retret al PP que "s'alia amb el pacte d'esquerres per no auditar els 5,47 milions de desfasament pressupostari" de l'organisme.

Vox ha reclamat la presidenta del Consell, Catalina Cladera, que s'ajusti als pressupostos "i no porti a cada ple la petició de nous pagaments".

PLAÇA DEL MERCAT I CARRER UNIÓ

D'altra banda, en l'àmbit municipal, el portaveu de Vox Palma, Fulgencio Coll, ha criticat el tancament de la circulació a la plaça del Mercat i carrer Unió.

"No n'hi ha prou amb reunir-se amb els afectats per explicar què es fa i preguntar als veïns què pensen i, amb independència de la resposta, no modificar ni una coma del projecte que té en ment. Això no és comptar amb la gent, això és fingir que es compta amb la gent però fer el que a un li ve en gana", ha criticat.