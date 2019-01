El ple del Parlament aprova per unanimitat la llei que permet constituir microcooperativas de dos socis a Balears

Publicado 15/1/2019 20:17:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts per assentiment la Llei de Microcooperatives de Balears, que permetrà constituir a la Comunitat Autònoma microcooperatives a partir d'un mínim de dos socis -i no de tres, com fins ara-.

El Projecte de Llei ha estat l'últim punt en l'ordre del dia d'un ple extraordinari que ha debatut i aprovat en total quatre lleis, a més de validar un decret-llei. Durant el debat, el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha defensat el cooperativisme com un model d'empresa "de participació democràtica".