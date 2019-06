La població de Balears creix un 1,79% el 2018 i situa la seva població en 1.187.808 persones

Publicado 25/6/2019 12:45:04 CET

És el major creixement de població de tot l'Estat

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

Balears compta amb 1.187.808 habitants a data 1 de gener de 2019, segons les dades donades a conèixer aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la qual cosa suposa un augment de 20.885 persones pel que fa a la mateixa data de l'any anterior, un 1,79 per cent més de població en termes relatius.

D'aquesta forma, Balears és la comunitat autònoma en la qual més va créixer la població l'any 2018. Darrere, vindrien Madrid i Canàries (ambdues un +1,39%), Catalunya (+1,02%), Navarra (+0,95%), autonomies amb un creixement superior a la mitjana estatal del 0,59%. Per contra, va baixar a quatre regions, sobretot a Astúries i Extremadura (-0,5%).

En aquest sentit, dels nous habitants de Balears, 1.946 es deuen al creixement vegetatiu, mentre que 15.294 corresponen al saldo migratori exterior positiu i 3.686 al saldo migratori interior positiu, és a dir, ciutadans que van arribar d'altres comunitats.

A nivell nacional, les xifres estadístiques de població a Espanya a data 1 de gener de 2019 són les més altes des que hi ha registres, amb 46,9 milions de persones. Es tracta del creixement més elevat des de 2008 (quan la població va augmentar en 570.333 persones), que permet superar l'anterior valor històric més alt, aconseguit el 2012.

Aquestes estadístiques són diferents a les del Padró Municipal, que ja registren en la mateixa data una població que va superar per primera vegada en la història els 47 milions de persones, segons han especificat a Europa Press fonts de l'INE, que precisen que ambdues dades tenen funcionalitats i procediments diferents i no són comparables.

En tot cas, les estadístiques publicades aquest dimarts 25 de juny, revelen que la població va augmentar en 276.186 persones, la qual cosa suposa un 0,58 per cent més en un any i duplica la taxa de creixement de l'exercici anterior (,0,28%).

Així, l'augment de la població durant 2018 es va deure a un saldo migratori positiu de 333.672 persones -el major de la sèrie iniciada el 2008-, malgrat el saldo vegetatiu negatiu (naixements enfront de defuncions) de -56.262 persones.

Concretament, els espanyols van disminuir en 9.368, mentre que els estrangers van augmentar en 285.554.

En 2018, van arribar a Espanya 643.037 persones, un 20,8% més que el 2017. És la dada més elevada des que va començar la sèrie de l'Estadística de Migracions, el 2008. Concretament, van venir a Espanya 559.309 migrants estrangers, un 23,2% més que el 2017, també la xifra més elevada des de 2008.

D'aquesta manera, el nombre d'estrangers residents a Espanya va créixer un 6,3% durant 2018 i se situa en 4,8 milions, la dada més alta des de 2013.

El rànquing d'estrangers més nombrosos a Espanya es va mantenir en els seus quatre primers llocs durant 2018, mentre que els colombians superen als xinesos i se situen en cinquè lloc.

Concretament, els marroquins són la població més nombrosa amb 714.239 persones; seguits de romanesos, amb 671.233; els britànics, 287.292; els italians, 244.148; els colombians, 199.540; i els xinesos, amb 190.624.

MAJORS AUGMENTS D'ESTRANGERS: VENEÇUELA, HONDURES, COLÒMBIA

Els majors augments de població estrangera es van produir entre els veneçolans 47%; hondurenys, 32,4%; colombians 25,1%; peruans, 20,2% i italians, 10,3%. Les arribades més nombroses el 2018 van procedir del Marroc, el 10,9%; Colòmbia 9,5%; Veneçuela 8,4%.

Mentre, el 2018 van abandonar Espanya amb destinació a l'estranger 309.365 persones. És la xifra més baixa d'emigrants des de 2008, quan es van marxar 288.432. El 17,8% de les persones que se'n varen anar d'Espanya durant 2018 havien residit sempre a Espanya. La resta (82,2%) havien immigrat en algun moment. El saldo migratori de les persones amb nacionalitat espanyola amb l'exterior va ser de 3.475 persones eñ 2018.

És positiu per primera vegada des de l'inici de l'Estadística de Migracions, el 2008.

EL 20% D'ESPANYOLS QUE VAN DEIXAR ESPANYA SE'N VAREN ANAR A REGNE UNIT

Més concretament, durant 2018 se'n varen anar d'Espanya un total de 80.253 persones de nacionalitat espanyola, la qual cosa suposa la dada més baixa d'emigració des de 2013. Un 20 per cent d'emigrants espanyols varen marxar al Regne Unit; un 12,2 per cent, a França; un 10,5 per cent, als Estats Units; i un 7,6 per cent, a Alemanya.