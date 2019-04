Podem exigeix la dimissió de Mir pel seu "menyspreu" cap al Consell d'Eivissa en relació a les cabres d'Es Vedrà

Publicado 9/4/2019 17:26:09 CET

La secretària insular de Podem Eivissa, Viviana de Sans, ha exigit la dimissió del director general de Biodiversitat del Govern, Miquel Mir, per les seves declaracions sobre la retirada de les cabres de l'illot d'Es Vedrà.

De Sans ha assegurat que Mir ha mostrat una "deslleialtat institucional i el seu obert menyspreu cap al Consell d'Eivissa, així com a tota la ciutadania de l'Illa, a més d'una falta absoluta de sensibilitat cap als animals que es troben en l'illot".

Des de Podem han relatat les gestions realitzades des del Consell a l'hora de trobar una alternativa "no cruenta" per treure les cabres d'Es Vedrà i protegir la flora endèmica de l'illot.

Gestions que, segons Podem, van culminar el 15 de març quan des del departament de Medi ambient del Consell es va enviar un correu electrònic a Mir amb la proposta per traslladar als animals, una iniciativa avalada per un informe tècnic de professors de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.

"La resposta del senyor Mir ha estat comparar el correu del Consell amb 'publicitat del Carrefour' com si fos spam publicitari. Les seves declaracions són insultants i manifesten un menyspreu inadmissible cap a la institució que representa a Eivissa", ha assenyalat de Sans, qui ha recordat que tant Mir com el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, són de Més per Mallorca i "no tenen la més mínima sensibilitat cap a Eivissa".

Podem ha explicat que fa mesos Vidal va accedir a escoltar les propostes tècniques del Consell amb l'objectiu de cercar una alternativa a la retirada de les cabres d'Es Vedrà.

El 2016 l'operació del Govern va resultar "un fracàs", ha declarat Podem, ja que van quedar diversos exemplars amb vida i la colònia s'ha tornat a reproduir.

A l'inici de l'any, dins del marc de cooperació entre socis de govern, el conseller insular de Medi Ambient va sol·licitar la col·laboració de Gian di Terlizzi, de Podem, per trobar empreses o institucions especialitzades en rescat i control de fauna salvatge perquè estudiessin el cas d'Es Vedrà i preparessin propostes tècniques d'extracció.

Di Terlizzi ha explicat que "l'actitud clarament hostil i gens col·laborativa" dels tècnics del Govern va provocar que una empresa interessada renunciés a lliurar una proposta.

No obstant això, el 15 de març van enviar a Medi Ambient una altra proposta dins del termini previst i "l'informe és de tota solvència tècnica, a pesar que el senyor Mir ho pretengui menysprear".

Des de la formació ha assegurat que les propostes tècniques demostren que sí es poden treure les cabres vives i "deixen en molt mal lloc la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear, que ha estat intentant vendre que la seva actuació cruenta i fallida en 2016 era l'única possible".

"El que no es pot admetre és aquesta supèrbia i aquest menyspreu. Les declaracions del senyor Mir són un insult políticament intolerable i si no el cessa el seu superior immediat, el conseller de Medi Ambient Vicenç Vidal, ho ha de fer la presidenta del Govern Francina Armengol", han conclòs.