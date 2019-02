Podem titlla de "fracàs" la manifestació per la unitat d'Espanya i veu "complicat" l'acord de negociació de CEMEX

Publicado 11/2/2019 13:33:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha titllat aquest dilluns de "fracàs" la manifestació per la unitat d'Espanya d'aquest diumenge a Madrid i ha afirmat que la formació morada veu "complicat" l'acord de negociació entre l'empresa Cemex i els treballadors pel tancament de la planta de Lloseta.

En roda de premsa, Jarabo ha afirmat a Podem que "li preocupa el despropòsit" del PP de Balears i ha afegit que "no saben quants segles volen retrocedir", a més de manifestar que des de la formació veuen "complicat" l'acord de negociació entre Cemex i els seus treballadors "malgrat les facilitats" posades pel Govern i el Ministeri d'Indústria en referència als "projectes de reindustrialització" prevists a la zona. Per la seva banda, la diputada de Podem, Laura Camargo, ha mostrat la seva "satisfacció" pels més de 122 milions d'euros recaptats en 2018 a través de l'Impost Turístic Sostenible.

Així, Jarabo ha afirmat que des de Podem "defensen el diàleg sense hostilitats" en relació a la concentració per la unitat d'Espanya d'aquest diumenge. "La majoria de la població d'aquest país se sent molt allunyada d'aquestes manifestacions d'odi d'uns territoris contra uns altres", ha apuntat.

Així mateix, ha criticat el "despropòsit" del PP per "no saber quant volen retrocedir en el temps en funció dels seus aliats", en referència a la presència de Vox i de Ciutadans en la mobilització.

Sobre la presència del president del PP a Balears, Biel Company, Jarabo ha criticat "el ball al ritme de pasdoble 'Que visqui Espanya'" del president 'popular' i ha afegit que "-a Company- retrocedir cinc dècades li sembla actualitat musical".

ACORD "COMPLICAT" DE CEMEX I "RECORD" A AINA MOLL

D'altra banda, Jarabo s'ha referit al conflicte laboral en la planta de Cemex a Lloseta i ha mostrat "tot el suport" de Podem als treballadors "i a les seves famílies". "L'empresa no vol acceptar la seva sortida d'una manera digna", ha etzibat Jarabo, qui ha agraït al Govern i al Ministeri d'Indústria "tots els esforços per facilitar que nous projectes industrials substitueixin la tasca de Cemex".

"Està costant que l'empresa ho entengui i continua utilitzant als treballadors per obtenir uns beneficis encara més immensos dels quals tenen ara mateix", ha sentenciat Jarabo.

A més, el portaveu de Podem en el Parlament ha traslladat "una forta abraçada" a la família i amics de la filòloga Aina Moll, morta aquest diumenge a l'edat de 88 anys, així com a "tots els que volen la nostra llengua i la nostra cultura". De Moll, Jarabo ha expressat que "va dedicar tota la seva vida al fet que ens entenguéssim una mica millor".

"SATISFACCIÓ" PER LA RECAPTACIÓ DE L'IMPOST TURÍSTIC

D'altra banda, Camargo ha mostrat la seva "satisfacció" per les xifres de recaptació de l'impost turístic de 2018 i ha recordat que "Podem va reivindicar el pagament dels creuers des que atraquen, i això s'ha notat a la pujada".

"L'impost turístic ha arribat per quedar-se", ha sentenciat Camargo, qui ha titllat de "molt important" la mesura a l'una/a l'una que ha instat les dretes "a saber si estan d'acord" que l'impost turístic "continuï en el futur". "Tenim a veure de quin costat es posen: si dels grans hotelers o de la preservació del medi ambient a Balears", ha etzibat.

Així mateix, Camargo ha avançat que en el ple d'aquest dimarts en el Parlament preguntarà a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre els protocols d'inspecció en relació al lloguer turístic. En aquest sentit, Camargo ha detallat que "Turisme demana als veïns que facin el treball dels inspectors" i ha aclarit que des de la seva formació "no posen en dubte" que els inspectors "no facin el seu treball" sinó que "volen saber quin és".

Preguntada sobre la denúncia d'Abtur Balears contra el Govern pel lloguer turístic, Camargo ha manifestat "no estar d'acord" i ha afegit que la llei "s'està aplicant en grans plataformes com Airbnb" i ha apuntat que "sembla que la llei no s'aplica amb tota la seva força en edificis petits com a Poble Español i Escola Graduada".

LLEI SOBRE PATRIMONI IMMATERIAL

Finalment, Camargo ha declarat que des de la seva formació "volen conservar les tradicions seculars" de Balears i ha destacat que "el patrimoni s'ha de protegir i divulgar", per la qual cosa ha mostrat "tot el suport" a la Llei de Patrimoni Immaterial que es debat aquest dimarts en el ple del Parlament.

A més, la diputada ha titllat de "ciència-ficció" l'esmena a la totalitat presentada per Cs Balears i s'ha referit a la "falta de voluntat política" del PP en Balears en dir "que no hi ha temps".