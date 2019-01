Podemos considera que les inversions de l'Estat a Eivissa són una "presa de pèl"

Publicado 15/1/2019 17:49:31 CET

EIVISSA, 15 Gen. (EUROPA PRESS) -

La formació Podem Eivissa ha considerat que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat és "clarament injust i discriminatori" amb l'Illa i suposa una "autèntica presa de pèl".

Segons han considerat, a nivell estatal els Pressupostos compten amb elements "positius", però quan es tracta del repartiment territorial són "molt injustos per a Balears i s'acarnissen especialment amb l'illa d'Eivissa".

La secretària insular de Podem, Viviana de Sans, ha assegurat que tenien "moltes esperances" en aquests Pressupostos, però és "incomprensible" la retallada de 18 milions d'euros que sofreix Eivissa a les inversions en depuradores i infraestructures hídriques.

De Sans també ha recordat que Eivissa es troba en un moment "crucial" per evolucionar cap a un model de creixement intel·ligent i sostenible i per això "són necessàries inversions".

Així, ha reiterat que desitgen una "illa modèlica en depuració i reaprofitament d'aigües", apostant per energies renovables i mobilitat sostenible i això "només és possible amb inversions de l'Estat".

Respecte a la falta d'una inversió específica pel Parador, des de Podem Eivissa han reclamat que aquesta inversió estigui nominalizada.

"Les paraules i les promeses les hi porta el vent, per això és necessari que existeixi una partida nominalizada en la qual posi negre sobre blanc una inversió pel Parador", ha apuntat De Sans.

La secretària insular de Podem també ha reclamat una partida per incentivar que els treballadors públics es traslladin a Eivissa.

Podemos ha destacat els elements positius que inclouen aquests Pressupostos, amb assoliments socials objectius gràcies a les negociacions i la pressió que han realitzat Podem, segons han dit.

"Malgrat tot això, no podem acceptar uns comptes que continuïn marginant a Eivissa. L'Estat es dispara al peu castigant a un territori que ha estat tirant del carro de l'economia d'aquest país, que genera moltíssima recaptació en impostos i que hauria de ser cuidat pel Govern i no castigat d'aquesta manera", ha recalcat De Sans, assegurant que "batallaran" perquè els comptes es corregeixin via esmenes.