La Policia Local aconsella vestir amb roba de cotó, pantalons i màniga llarga al Correfoc d'aquest dilluns

Publicado 21/1/2019 12:11:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Palma ha aconsellat vestir amb roba de cotó, pantalons, màniga llarga, barret o mocador al cap, taps en les orelles i ulleres per assistir al Correfoc que tindrà lloc a les 19.00 hores d'aquest dilluns a Jaume III i Joan Carles I.

Segons ha informat el cos a través del seu compte de Twitter, recomanen "no manipular artefactes pirotècnics", així com "no fumar ni encendre foc prop del material pirotècnic".

Així mateix, han recordat que a partir de les 14.00 hores hi haurà restriccions al trànsit en aquests carrers i en tots els carrers adjacents, per la qual cosa han aconsellat usar el transport públic i respectar la senyalització i indicacions dels agents.