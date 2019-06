La Policia Local de Palma aixeca 60 actes a locals per no respectar la normativa de les Zones d'Interès Turístic

Publicado 31/5/2019 12:50:32 CET

Han denunciat 45 locals per promoció o incitació al consum d'alcohol

PALMA DE MALLORCA, 31 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Local ha aixecat un total de 60 actes a locals per no respectar la normativa de les Zones d'Especial Interès Turístic (ZEIT), que va ser aprovada a l'abril.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat, concretament s'han denunciat 45 locals per publicitar productes alcohòlics visibles des de via pública o per la promoció d'incitació al consum, altres 175 dels locals revisats complien amb la normativa vigent.

D'altra banda, també s'ha denunciat 10 locals per no exhibir els cartells informadors, incomplint la disposició que obliga els establiments a exhibir cartells informatius explicant l'obligació de respectar el descans dels veïns a la zona.

Així mateix, s'han denunciat dos més a Pare Bartomeu Salvà i trams confrontants per no tenir el tancament perimetral requerit i a un per publicitat de contingut sexual.

D'altra banda, també s'han denunciat establiments per l'ordenança que regula l'ocupació de la via pública i, de totes les actes aixecades, un total de 17 ho van ser per excés d'ocupació, 25 per no exhibir llicència, 2 per no exhibir fitxa, 6 per elements fóra del perímetre, 5 per excés d'horari i 2 per altres motius.

Les campanyes de control de ZEIT es realitzaran durant tot el període estival, a més durant aquest estiu s'intensificaran les campanyes concretes sobre 'botellot', venda ambulant, Ocupació de via pública i trànsit, entre d'altres.