La Policia Local de Santa Eulària atén de maig a juliol una mitjana de 40 intervencions al dia

Publicado 13/8/2019 15:01:24 CET

EIVISSA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Santa Eulària (Eivissa) ha atès de maig a juliol més de 3.900 serveis, la qual cosa suposa una mitjana de 40 intervencions al dia, segons ha informat l'Ajuntament.

Segons han detallat des del Consistori, en aquests mesos s'han tramitat prop de 2.400 denúncies de trànsit i per vulneració de les ordenances, sent les primeres les més nombroses.

Per mesos, 708 denúncies van ser tramitades al maig; 761 al juny i 890 al juliol. A més, 400 vehicles han estat retirats en aquest període de la via pública i s'han instruït 22 diligències a conductors que havien consumit alcohol, 6 d'elles de tipus penal.

Igualment, han estat instruïts tres expedients a conductors que havien pres drogues. En matèria d'emergències, s'han realitzat gestions en relació a 79 desaparicions, amb 35 casos de menors. També s'ha participat en 12 rescats de persones en zones de costa.

VENDA AMBULANT

En relació a l'incompliment de les ordenances municipals, l'Ajuntament ha destacat que des de l'1 de maig s'han interposat 25 denúncies per música i horaris d'establiments; s'han completat 20 inspeccions a locals que no tenien tota la documentació en regla i s'han realitzat 52 decomisos de material destinat a la venda ambulant.

En relació a la venda ambulant, més de 30 intervencions han estat completades per la Unitat de Platges, un servei en zones de litoral en actiu des de el 1 de juny. Així mateix, hi ha hagut 21 denúncies per acampada.