La Policia Nacional presenta a Palma les seves radiopatrulles intel·ligents i-ZETA

Publicado 11/7/2019 14:23:06 CET

Els vehicles estan dotats d'avançades tecnologies de comunicació

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional a Balears ha presentat aquest dijous a Palma els seus nous vehicles de radiopatrulles intel·ligents (Toyota Prius+), que disposen d'una tecnologia que permet la comunicació i enregistrament d'imatges, així com l'intercanvi d'informació, fotografies i vídeos en temps real.

Segons ha informat aquest dijous el Cos en un comunicat, aquests vehicles, coneguts com iZ, són capaços de reconèixer i identificar matrícules de manera instantània i inclouen també un lector de petjades que permetrà la identificació de persones al moment. A més, aquestes patrulles intel·ligents poden interactuar entre elles, amb altres cossos, així com accedir les bases policials.

D'altra banda, la Policia Nacional ha aclarit que el sistema de captació d'imatges i so dels iZ està capacitat per garantir la cadena custodia, admetent-se com a prova en el cas de ser necessari, i protegir els drets i les llibertats dels ciutadans.

Finalment, la Direcció general de la Policia a les Illes ha afirmat que les seves noves patrulles són uns vehicles híbrids elèctrics, que demostren la seva aposta per les tecnologies netes i sostenibles, amb unitats que aconsegueixen reduir la petjada de carboni de la flota policial.