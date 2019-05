La Policia Portuària precinta el Club del Molinar després de "fer cas omís" a l'ordre de tancament

Publicado 6/5/2019 17:02:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Portuària ha precintat aquest dilluns el restaurant del Club Marítim del Molinar (CMML) després que el gestor d'aquest hagi fet "cas omís" a l'ordre de tancar abans del 2 de maig per motius de seguretat a causa de les obres de reforma del port.

Segons han informat fonts de l'Autoritat Portuària de Balears (APB), es va explicar al CMML que podien mantenir obertes les instal·lacions "mentre no fos necessari tancar-les" per les obres, si bé "haurien de tancar-les i buidar-les en un termini de 48 hores, quan així es requerís". "Van signar l'autorització", han apuntat.

En aquest sentit, han explicat que el 24 d'abril se'ls va indicar que havien d'abandonar i tancar "perquè ja afectaven les obres en la seguretat i la integritat física", deixant fins al 2 de maig de marge per fer-ho, "fins i tot més del que es va acordar".

No obstant això, segons han indicat, des de les instal·lacions es va fer "cas omís" i, fins i tot, des del restaurant "deien que ningú els havia avisat". Per això, l'APB també ha presentat una denúncia "per no haver fet cas a la instrucció".

Arribats a aquest punt, aquest dilluns agents de la Policia Portuària han precintat la porta d'accés a l'edifici per evitar que pugui entrar gent, "és perillós".

Així mateix, han informat que l'empresa constructora aixecarà un clos i que, d'aquesta forma, quedarà separat l'espai de l'edifici amb la resta del port.