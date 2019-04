Pomar, candidata de Cs a Palma, aposta per allargar la temporada turística i regular el lloguer vacacional

Publicado 25/4/2019 20:26:34 CET

"L'Ajuntament no ha de ser una sucursal d'un tripartit que només es dedica a prohibir"

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nova 'número 1' de Ciudadanos (Cs) a l'alcaldia de Palma a les properes eleccions municipals del 26 de maig, Eva Pomar, ha declarat aquest dijous, durant la presentació de la seva candidatura, que la seva formació apostarà per mesures des d'allargar la temporada turística i garantir un lloguer vacacional regulat, fins a crear un departament de defensa animal.

Pomar, que substitueix a l'actual portaveu del grup municipal -i número tres a la nova llista-, Josep Lluís Bauzà, és la directora del departament econòmic de Projecte Home. "Crec profundament en les persones", ha expressat i, en aquesta línia, ha defensat que Palma hauria de ser una ciutat "oberta" i de la qual "tots formin part", en referència, entre uns altres, a persones vulnerables o el col·lectiu LGTBI.

La cap de llista ha assenyalat que l'Ajuntament de Palma "no hauria de ser una sucursal d'un tripartit que solament es dedica a prohibir" lloguer vacacional i patinets elèctrics, sinó que ella defensa "regular" aquest primer, que, en les seves paraules, és "una font de finançament per a famílies que van justes de diners". "Han de contribuir de la mateixa manera que les places hoteleres i no ser competència deslleial", ha assegurat.

Així mateix, altres objectius que ha proposat la candidata són controlar l'arribada de creuers, construir habitatges "per a tots", "evitar el sensellarisme", ajudar a millorar el medi ambient, crear una ordenança animal, "unir les barriades de Palma", netejar la ciutat i aprovar un nou Pla General d'Ordenació Urbana, que "l'anterior equip de govern no ha fet".

D'altra banda, la candidata de Cs Palma ha recalcat la importància que "la riquesa de Palma no quedi entre uns pocs" i de "generar oportunitats per a tots", per a això l'economia i el turisme constitueixen el "pilar fonamental" de la capital balear, que a més ha de "adaptar-se a les tecnologies i al món global", ha sostingut.

"PALMA HA DE SER UNA CIUTAT OBERTA AL MAR I AL MÓN"

"Palma és la ciutat que els meus pares m'han ensenyat a voler, una ciutat oberta al mar i al món", ha afirmat Pomar, qui creu que "no hauria de ser estrany ni extraordinari que una persona de la ciutat civil s'una a un projecte polític". Si escau, s'ha sumat a Cs perquè considera necessari "recuperar valors i fer una política útil".

La candidata a l'alcaldia de Palma ha explicat que compta amb "24 anys d'experiència laboral, 10 en el turisme i la construcció, i 14 en el tercer sector, en una entitat que treballa per i per a les persones", Projecto Home. Comparteix la seva llista amb el que ella ha cridat un "equip de valents", 29 persones que tenen experiència com a funcionaris en l'Estat o en ajuntaments, personal sanitari, professionals de la comunicació i com a autònoms, entre uns altres.

El número dos de la seva llista és el funcionari del Govern Alejandro Escriche, a qui segueixen el fins ara portaveu, Josep Lluís Bauzà, i la secretària d'Organització de Cs a Balears, Juana Capó. Els següents són Pedro Miró, Cristina Fiol, Miquel Busquets, José Juan de la Penya, Carmen Rosario Botó, Juan Antonio Guzmán, Aaron Belizon, Maria dels Àngels Mercer i David Pacheco.

A la llista de Cs per a Cort figuren també Ana María Lasic, Catalina Llompart, Miguel Ángel Serra, Sonia Klein, Isabel Ponce, Miguel Wang, David Álvarez, María Ángeles Propietàries, Faustino Castillo, Teodoro Serra, Zulema Delgado, María Bustamante, Juan Valera, Eva Yustas, Carmen Amelia Guerrón i Óscar Roses.

Entre tots, Pomar ha asseverat que intentaran "arribar a consensos" a l'Ajuntament de Palma i que, en qualsevol cas, "rendiran comptes" i "comunicaran tot de forma fàcil al ciutadà". Si un polític no ho fa, "que dimiteixi".