Pons celebra que Balears sigui "l'única" autonomia que ha pogut "aflorar habitatges buits" per les grans fortunes

Publicado 15/1/2019 10:25:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha celebrat que Balears sigui "l'única comunitat autònoma d'Espanya" que ha pogut "aflorar habitatges buits" de grans fortunes i ha assenyalat que això ha estat possible gràcies a "una rigurositat jurídica".

"Deien que no era possible, que no estava permès, que no serviria per cap de bestiar perquè les grans fortunes no tenien pisos buits i s'ha demostrat que sí que era possible, que els bancs tenien pisos buits i que nosaltres teníem la capacitat d'usar-els", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Pons ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada del Grup Parlamentari Mixt Xelo Huertas sobre quants dels 859 habitatges buits --que les grans fortunes van posar a la disposició del Govern-- estan actualment llogats per Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi).

Així mateix, ha recordat que quan el seu equip va arribar a l'Executiu balear "no hi havia cap projecte ni cap llei que fes possible això", així com tampoc hi havia "ajudes reals en els lloguers", i ha explicat que "si no es van fer polítiques d'habitatge en els últims anys, en quatre anys revertir la situació no és possible".

Per això, ha insistit en què ara "hi ha 4.000 famílies a Balears que cada any reben ajudes de fins al 50 per cent del lloguer", a més de "promocions que estan en marxa i que no acabin aquí perquè van de continuïtat".