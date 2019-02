Pons demana al PP que expliqui el seu canvi de postura sobre el trànsit marítim al port de Sant Antoni

Publicado 26/2/2019 11:12:39 CET

EIVISSA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha acusat aquest dimarts al PP de defensar fa uns mesos el tancament del port de Sant Antoni al trànsit marítim de mercaderies i vehicles i ha demanat als 'populars' que siguin "coherents" i expliquin el seu "canvi de postura" sobre aquest trànsit marítim.

"Si algú ha de donar explicacions és bàsicament vostè", ha dit Pons a la diputada del PP, Sara Ramón, qui li ha preguntat pels motius que han impulsat al Govern a tancar el port de Sant Antoni "sense consensuar-ho" amb els ciutadans.

Pons s'ha qüestionat els motius que han provocat que el PP "vagi d'un costat a un altre" en aquesta proposta i ha preguntat a Ramón "que ha passat perquè vostès abanderessin aquesta qüestió i de sobte defensin totalment el contrari".

Ramón, per la seva banda, ha acusat el Govern de tancar un port "d'interès autonòmic per convertir-ho en un port de megaiots". La seva gestió, ha insistit Ramón, "seria digna candidata a guió de millor pel·lícula de ficció als Oscar".

"Emparats en una declaració institucional enganyosa sota el títol de 'Sant Antoni sense mercaderies', vostès amagaven la intenció de tancar el port, deixant Sant Antoni i l'Illa amb un únic port d'entrada i sense valorar cap conseqüència", ha insistit.

Ramón ha assegurat, a més, que s'ha presentat un "bunyol" de llei que fins i tot prohibia l'activitat de les 'golondrines', llei que "que van haver de retirar in extremis per no causar un caos dient que cercaven un fals consens mentint". La proposta, ha reiterat la diputada, es va votar "per la porta de darrere" en el Consell d'Administració de Ports "i, per si fallava, fan al·legacions a la Llei de Capitalitat".

La diputada ha acusat també al "Govern del diàleg i el consens" d'eliminar la participació al Parlament sobre aquesta llei fent callar els comerciants, el poble de Sant Antoni i els treballadors de Ports, segons Ramón.

"El Govern que governa d'esquena a la gent", ha reiterat Ramón, preguntant a Pons si té clar el que desitja per a Sant Antoni i acusant-lo de passar a la història "per llevar un port sense cap informe o justificació".