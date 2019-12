Pons diu que el Govern ja ha actuat per evitar que els costos del transport marítim pugin fins a un 10%

Publicado 10/12/2019 13:29:52 CET

EIVISSA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Mobilitat, Marc Pons, ha assegurat aquest dimarts en el Parlament que el Govern ja ha actuat per evitar que els costos del transport marítim pugin fins a un 10 per cent a partir de 2020 a causa de l'ús de combustibles que eviten emissions.

Pons ha recordat que algunes navilieres ja operen amb combustibles que no suposen "cap tipus d'increment" per a aquestes empreses, com són les companyies que cobreixen els trajectes entre Eivissa i Formentera.

El diputat del Grup Popular, Mariano Juan, ha preguntat per la valoració del Govern sobre l'encariment de fins a un 10 per cent en els costos del transport marítim a partir del proper any.

Juan ha recordat que, segons càlculs de la Federació Empresarial de Transport de Mercaderies de Mallorca, en aquesta Illa i a partir de 2020 la pujada de preus en els ports pot arribar als 80 milions d'euros i fins i tot als 100 milions en la resta de ports de Balears a causa del canvi de combustible.

Pons ha reconegut que és un tema que els preocupa, encara que ha dubtat dels càlculs anunciats per Juan. A més, el conseller ha recordat que empreses com Baleària ja operen amb gas natural i ha explicat que "les navilieres negocien amb els transportistes marges diferents".

El responsable autonòmic ha destacat que ja han demanat a la Comissió Nacional de la Competència que estigui "atenta" a aquesta situació perquè "ningú hauria de tenir la temptació de repercutir costos sobre qui no correspon". Així mateix, s'han dirigit el Govern i a la Unió Europea perquè estudiïn mesures específiques i amb Autoritat Portuària s'ha abordat la necessitat de rebaixar taxes.

"El problema d'aquest Govern és que si algun dia diuen alguna veritat, ningú els creurà", ha replicat Juan, en relació a l'aprovació del nou Règim Especial de Balears (REB) que havia de solucionar aquest increment de preus en el transport marítim.

Pons ha desmentit que el REB establís mesures de compensació per al transport de mercaderies.